Governo vistoria obras do Escola Digna na Grande São Luís

Nesta quarta-feira (23), o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, acompanhado de técnicos da Secretaria, vistoriou obras em execução em quatro escolas da rede pública estadual, localizadas na região metropolitana de São Luís.

A visita iniciou pelo Centro Educa Mais Ribeiro do Amaral, onde a quadra poliesportiva da escola está sendo completamente reconstruída e a comunidade está ganhando uma Rua Digna. A obra orçada em mais de R$ 985 mil beneficiará estudantes e comunidade do entorno, que poderá utilizar o espaço para práticas esportivas, além da melhoria da acessibilidade da rua para todos do entorno.

“A escola era um sonho. Os alunos antigos que saíram antes da pandemia tinham o sonho de ter uma escola bonita, como ela está agora. A quadra também precisava dessa reforma. E essa reforma da escola, da quadra e a Rua Digna foram presentes para a comunidade. O secretário ter feito essa rua foi o melhor presente para a escola e para a comunidade escolar”, disse Rosenilde Pereira, gestora geral do Centro Educa Mais Ribeiro do Amaral.

Na Cohab, a vistoria foi feita no Centro de Ensino Cônego Ribamar Carvalho, que já será inaugurado nesta quinta-feira (24), em solenidade que entregará oito equipamentos educacionais, em diversos municípios maranhenses. Na ocasião, o secretário Felipe Camarão anunciou a construção de uma quadra poliesportiva na escola, que encheu de alegria a comunidade escolar.

“Um sonho de todos nós. Há mais de 15 anos foi colocada uma placa dizendo que essa quadra seria construída e não saiu. E agora, graças ao Governo do Estado, realizaremos esse sonho. Uma quadra aqui beneficiará toda a comunidade”, relatou a gestora geral, Davina Jansen.

Já a gestora adjunta, Graça Barbosa, ficou emocionada ao falar da escola reformada. “Era muito complicado o espaço para trabalhar com os alunos, mas hoje está excelente. O trabalho que o secretário Felipe Camarão está fazendo realmente é digno. Muito obrigada, não somente por minha escola, mas por todas que ele está fazendo em todo Maranhão”, reforçou.

No bairro do Lira, a comitiva vistoriou o Centro Educa Mais Sousandrade, escola de tempo integral que estava com seu prédio completamente deteriorado. “Hoje, para mim, é um momento ímpar na minha vida educacional, porque eu fui aluna dessa escola, a minha mãe é ex-gestora e eu aqui de volta para continuar a educação nessa escola como atual gestora. Estou muito feliz e agradecida por esse momento, por essa belíssima reforma, uma verdadeira reconstrução, que beneficiará os adolescentes da comunidade com esse maravilho prédio”, declarou Maria de Jesus Lindoso, gestora do Sousandrade.

O Centro de Ensino Renascença, que leva o nome do bairro em que está localizado, também está sendo completamente reformado para oferecer mais conforto aos estudantes no retorno às aulas presenciais. A escola que atende aproximadamente 250 alunos, também receberá a construção de uma quadra poliesportiva.

“Gratidão por essa conquista e por todas essas reformas que essas escolas têm recebido, melhorando a infraestrutura e, consequentemente, a qualidade do principal que é o pedagógico da escola. Agradecemos ao secretário por acolher e compreender nossas necessidades, para melhoria da educação do nosso estado”, destacou a gestora do CE Renascença, Mariza Nobre.

“Mais um dia especial do Programa Escola Digna, aqui na ilha. Vistoriamos quatro obras e pudemos constatar a qualidade das obras e a mudança que elas trazem para as suas comunidades escolares. Tenho feito essas visitas sempre acompanhado por parlamentares dos municípios em que as obras estão inseridas, para que estes possam ver de perto as realidades que estão sendo transformadas”, completou Felipe Camarão.