O Governo do Maranhão, entre 15 a 31 de outubro, levou unidades móveis e o mamógrafo móvel para o Bairro de Fátima, Pedrinhas, Maracanã, São Cristóvão, Turu, Anjo da Guarda, Vila Palmeira e Itaqui-Bacanga. Esta ação da campanha Outubro Rosa realizou 1.576 exames, sendo 1.023 citopatológicos (Papanicolau) e 553 mamografias.

O objetivo da atividade com carretas e mamógrafo móvel é aumentar o acesso à rede de atenção à saúde da mulher assistidas na rede estadual, que garante a essa população exames citopatológicos (preventivo), testes rápidos, imunização e mamografias. A ação das carretas móveis durante o Outubro Rosa foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher (SEMU).

Lassilva da Purificação da Silva, de 50 anos, moradora da Vila Embratel, foi atendida na Carreta da Mulher Maranhense, instalada no campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), na região do Itaqui-Bacanga. “Eu fiz a mamografia e agora o teste rápido”, disse.

A coordenadora das unidades móveis de saúde do Estado, Nayane Lara Farias, ressaltou que o objetivo da disponibilização dos serviços de exames nas carretas foi alcançado com a sensibilização das mulheres sobre a importância de se cuidar, assim como o acesso à mamografia e o exame preventivo.

“O Governo oferta a carreta, que é um equipamento de saúde itinerante todo montado que vai aos bairros, e coloca à disposição os exames de mamografia e preventivo. Isso é reduzir os casos de câncer, proporcionando acesso rápido para um diagnóstico precoce”, explicou a coordenadora Nayane Lara Farias.

Atendimentos

As carretas instaladas nos bairros Turu e Vila Palmeira lideraram o registro de exames citopatológicos e mamografias durante a ação do Outubro Rosa. Ao todo, 242 exames foram feitos na carreta no Turu e 241 na Vila Palmeira.