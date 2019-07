Governo realiza primeira reunião do Conselho Consultivo do Porto do Itaqui

Primeira reunião do Conselho Consultivo do Porto do Itaqui. Foto: Gilson Teixeira/Secap

Foi realizada nesta quarta-feira (17), no Palácio dos Leões, a primeira reunião ordinária do Conselho Consultivo do Complexo Portuário e Industrial do Porto do Itaqui.



O conselho é um órgão consultivo presidido pelo governador do estado e é composto por representantes da academia, das Universidades Federal do Maranhão (UFMA) e Estadual do Maranhão (UEMA), secretários de estado, do Sebrae, Alumar, Conselho Regional de Economia (Corecom) e representante dos trabalhadores portuários (Sindport).



“É um passo importante, uma ideia pensada pelo governador de um conselho consultivo que vai permitir pensarmos o futuro dos negócios do Porto do Itaqui, além da operação portuária”, explicou o presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), Ted Lago.



“Aqui temos Conselho de Economia, universidades, empresas importantes que atuam no complexo para buscar direcionar esse crescimento, tipos de negócios que queremos atrair e isso é de fundamental importância e marcará uma nova etapa de desenvolvimento”, completou o presidente.



Reuniões



As reuniões serão regulares e cabe ao conselho opinar sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento do porto e áreas delegadas; orçamentos; formulação de medidas, programas e ações de desenvolvimento de toda a área, entre outros.

Flávio Dino na primeira reunião do Conselho Consultivo do Porto do Itaqui. Foto: Gilson Teixeira/Secap

No primeiro encontro também foi realizada a cerimônia de posse dos conselheiros que compõe o órgão consultivo.



Integram o Conselho o governador do Maranhão, Flávio Dino; o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap) Rodrigo Lago; o secretário de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto; o secretário de Indústria, Comércio e Energia (Seic), Simplício Araújo; superintende da Alumar, Domingos Abrantes dos Reis; o gestor de Operações Portuárias da Suzano, Luis Carlos Macedo; o presidente do Corecon, Luis Augusto Espíndola; o presidente do Sindport, José Luis Nogueira; o professor da UFMA Audalio Rebelo Junior; da Uema, Walter Canales Sant’ Ana; e a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Rachel Miranda da Silva.



“O Conselho de Economia se sente muito honrado de participar desse Conselho, porque entendemos que o desenvolvimento do Maranhão dos últimos 30 anos se deveu muito ao Porto do Itaqui e, como acreditamos que o Porto é uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico e social do Maranhão, participar desse grupo é uma honra”, afirmou o presidente do Corecon, Luís Augusto Espíndola.