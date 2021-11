Governo realiza ações de mobilidade nas cidades de Ribamar Fiquene e Ribeirãozinho

Os investimentos do Governo do Maranhão seguem acontecendo em todas as regiões. Na segunda-feira (1º), as equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), com a presença do secretário Clayton Noleto e de lideranças políticas da Região Tocantina, acompanharam as ações na cidade de Ribamar Fiquene, onde novas ações do Mais Asfalto já foram iniciadas na cidade contemplando os povoados Arraiais e Lajeado Velho, alcançando mais de 15 ruas.

São milhares de famílias beneficiadas com a pavimentação novinha que passa a chegar na porta da casa dos moradores, melhorando o ir e vir das pessoas. “É muito gratificante, é uma conquista de todos, e que satisfaz a toda a comunidade”, ressalta o morador Leandro Oliveira.

Buscando ampliar os benefícios para o município de Ribamar Fiquene, ao lado do prefeito Cociflan Silva, o secretário Clayton Noleto anunciou ainda a climatização do Centro de Ensino Manoel Bezerra Oliveira, escola de ensino médio entregue pelo Governo do Maranhão, através da Sinfra.

A comitiva seguiu para Ribeirãozinho, onde, em parceria com a Prefeitura, a Sinfra iniciou execução de 4 km de pavimentação para a mais nova ciclovia da cidade. Ao lado do prefeito de Riberãozinho, Geraldo Braga, o secretário Clayton Noleto, acompanhado do subsecretário Jonas Alves, vistoriou obras de pavimentação na cidade.

“Foi um dia intenso e de muito trabalho, levando mais dignidade para o nosso povo. Anunciamos e iniciamos obras importantes que vão mudar completamente a rotina dessas comunidades e atrair novos investimentos para as cidades. Esse é o compromisso do Governo do Maranhão e do governador Flávio Dino, e assim segue como missão de toda nossa equipe de Governo”, ressaltou o secretário da Sinfra, Clayton Noleto.

As ações seguem acontecendo simultaneamente em ambas as cidades e, em breve, as obras serão concluídas e entregues.