A avaliação médica de 35 crianças com fissura labiopalatina referenciadas pela Rede Estadual de Saúde foi realizada nesta segunda-feira (15) no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís. O mutirão faz parte da IV Semana Nacional de Fissura Labiopalatina Smile Train, realizada em parceria com o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e as Organizações Não-Governamentais Smile Train e Céu da Boca.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanhou a abertura do mutirão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, referência em atendimento materno-infantil da rede SES. “O hospital é referência no estado para cirurgias de fissurados. Atuamos em rede no tratamento completo das crianças acometidas pela má formação congênita. Tenho muito orgulho do serviço que foi implantado aqui. Os pais das crianças sabem que isso é muito mais do que um sorriso: é esperança”, afirmou.

Após a fase de triagem, 20 crianças com fissura labiopalatina, atendidas pela unidade, serão operadas. O atendimento no mutirão se estende até quinta-feira (18).

Laiel Davyson, de 1 ano e três meses, nasceu com fissura no lábio palatal. A criança, assistida Hospital Dr. Juvêncio Mattos, participou da triagem de atendimento do mutirão. “Não só com relação a parte estética, mas a parte funcional da voz, que é o maior problema: a voz anasalada. Graças a Deus essa cirurgia é oferecida aqui no Juvêncio e já ajudou meu netinho. Agora vamos para outra etapa que é a correção do céu da boca”, contou dona Raimunda Genovato, de 49 anos, avó de Laiel, moradores de São Domingos.

O cirurgião Henrique Cintra, do Rio de Janeiro, é voluntário na ação Operação Sorriso. “A gente compartilha com vocês do Maranhão a alegria de ter a referência para este tratamento no próprio estado. Vocês estão de parabéns”, disse.