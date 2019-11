Governo participará da Missão Europa promovida pelo Consórcio Nordeste

O vice-governador Carlos Brandão, representando o governador Flávio Dino, participou de reunião, com os demais governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), na terça-feira (12), no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Os representares estaduais foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Araújo, a fim de tratar da Missão Europa, que se iniciará na próxima semana, em busca de investimentos para áreas integradoras da região, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas.

A Missão, que inclui passagem pela França, Itália e Alemanha, é uma das primeiras articulações internacionais feitas pelo Consórcio. Nos três países, os gestores vão apresentar o funcionamento dos estados que representam, mapa de oportunidades do Nordeste, na perspectiva de abertura de parcerias público-privadas (PPP).

As agendas estratégicas contam com o grupo francês Engie, que atua na geração de energia; e a norueguesa Golar, empresa de transporte de gás natural liquefeito. Também estão previstas negociações com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), que já possuem ações em sustentabilidade, agricultura e combate à pobreza no Nordeste, incrementados.

A programação inclui, também, encontros com ministros dos países a serem visitados, direção geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e grandes grupos empresariais.

“Para além de levarmos as potencialidades do Nordeste como vitrine de investimentos nestes países que já costumam manter negócios no Brasil, estaremos representando o nosso País lá fora. Nada é mais adequado do que ajustar cada detalhe da Missão com o governo federal, que nos dado todo o suporte necessário para o seu sucesso”, contextualizou Carlos Brandão.

Além de Carlos Brandão, compõem a comitiva o presidente do Consórcio Nordeste, o governador Rui Costa (Bahia), os governadores Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e Belivaldo Chagas (Sergipe).