Governo leva vacinas Pfizer para gestantes e puérperas com comorbidades a Balsas e Imperatriz

O Governo do Estado dá continuidade à expansão da vacinação com o imunizante Pfizer para outros municípios maranhenses. Nesta segunda-feira (24), será a vez das cidades de Imperatriz e Balsas abrirem salas de vacinação para imunizar gestantes e puérperas com comorbidades com doses da vacina Pfizer.

A chefe do Departamento de Controle das Doenças Imunopreveníveis da SES, Halice Figueiredo, destaca o acompanhamento da SES na expansão da vacinação com a Pfizer no Maranhão. “Desta vez serão contemplados os municípios de Balsas e Imperatriz, cujo critério para escolha foi a maior população do público-alvo a ser imunizado.

A equipe da SES realizou uma capacitação prévia com todas as equipes que irão manipular esses imunizantes e também estará acompanhando o processo de aplicação das vacinas durante a semana nas salas de imunização”, afirma Halice Figueiredo.

Foi feito, por parte dos municípios, um levantamento do quantitativo do público-alvo a ser imunizado, que serão gestantes e puérperas com comorbidades, e baseado nesse levantamento as doses serão disponibilizadas.

“Já estamos com tudo pronto e organizado para iniciarmos a imunização com a Pfizer nas nossas gestantes e puérperas com comorbidades. Esse será um passo muito importante na luta que estamos travando há mais de um ano contra a Covid-19 aqui na Região Sul do Maranhão”, afirma o gestor da Regional de Saúde de Balsas, Giltarlã Araújo.

A distribuição desses imunizantes para as cidades de Balsas e Imperatriz será realizada por via aérea nas primeiras horas desta segunda-feira (24). Na cidade de Imperatriz, a imunização acontece na Casa da Gestante. Já em Balsas, a sala de imunização funcionará no Hospital Regional de Balsas. Em ambos os locais, as vacinas estarão disponíveis do dia 24 ao dia 28 de maio das 8h às 16h, para o público já cadastrado pelos respectivos municípios.