Governo leva serviços do Saúde na Praça à Vila Itamar

Em mais uma edição do Programa Saúde na Praça, o Governo do Estado realizou 1.120 atendimentos. Desta vez, as ações aconteceram na Vila Itamar, na Zona Rural de São Luís. Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (6), os serviços em saúde, concentrados na Igreja Batista Ebenezer, beneficiaram moradores da região.

Uma das primeiras pessoas atendidas foi a Francimaria Silva Ferreira. Ela levou o filho Moisés de 1 ano e 3 meses para consultar com a médica pediatra.

“Já fui várias vezes no posto de saúde aqui do bairro e nunca consigo atendimento para o meu filho. Vim aqui em busca de uma consulta pediátrica e amei, achei ótimo o atendimento, uma iniciativa muito boa”, ressaltou a dona de casa.

Nesta edição do Saúde na Praça, foram ofertadas à população consultas médicas, nas áreas de Pediatria, Dermatologia e Clínica Geral. Era a oportunidade que o Raimundo Nonato Silva Cardoso aguardava. O morador do Recanto Verde, na área da Vila Itamar, ficou sabendo do Saúde na Praça e procurou o local. Ele saiu satisfeito porque conseguiu o que queria.

“Em 2009, sofri um acidente de moto e não estava sentindo nada, até que este ano veio uma dor, a perna cansada, cheguei a cair três vezes. Então aproveitei essa oportunidade desta ação que está acontecendo para ver se consigo verificar o que é isso. Consegui o encaminhamento para fazer um exame de raio-x, o que é o correto. Agora é só aguardar, fazer o exame e ter fé em Deus que será nada grave com minha perna”, comemorou o jardineiro.

Além das consultas médicas, também houve aferição de pressão e glicemia, testes rápidos, vacinação do calendário anual, atendimentos psicológico, nutricional e preventivo (Papanicolau). Ainda foram disponibilizados atendimento pelo Procon, com orientações e denúncias, encaminhamento para emissão do RG (1ª e 2ª via), CPF, Carteira de Trabalho Digital, Balcão do Cidadão, Cartão do SUS e agendamento de consultas e exames.

“Saúde na Praça consolidado neste segundo semestre levando saúde pública de qualidade não só para capital, mas também para o interior do estado. Nós estivemos em Imperatriz, Pirapemas, Cantanhede, Timbiras, Coroatá e temos uma programação extensa até o final do ano. Hoje na Vila Itamar, com acréscimo de serviços, parceira com o Viva/Procon, estamos oferecendo não só atendimento de saúde, mas também o atendimento que o Viva/Procon oferece. Enfim, é um leque de serviços, com orientação do Governo do Estado para que se atue neste segundo semestre principalmente com o objetivo de diminuir todas as mazelas, todas as deficiências deixadas pela pandemia”, reforçou o Presidente da EMSERH, Marcos Grande.

“Hoje, simultaneamente, acontece o Saúde na Praça em São Luís e na cidade de Timbiras. Mais uma vez o Governo do Maranhão mostrando que está aí para servir a todos. Chegamos aqui ao bairro da Vila Itamar, na Zona Rural de São Luís, uma população que, claro, anseia muito por saúde pública que às vezes tem dificuldade de acesso. Então trouxemos esses serviços para perto da população, as mais diversas especialidades, garantindo saúde pública com qualidade à população”, ratificou Victor Muniz, Assessor Especial da SES.