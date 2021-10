Governo leva atendimentos da Blitz Rosa para mulheres da região do Centro Histórico

Dando continuidade às ações da Campanha Outubro Rosa, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, nesta quarta-feira (20), mais uma Blitz Rosa, desta vez, beneficiando as mulheres da região do Centro Histórico.

A ação aconteceu no Convento das Mercês, localizado no Desterro, onde foram realizadas rodas de conversas com a comunidade sobre câncer de mama e abordagem de mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos, com a finalidade de agendar mamografias de rastreamento.

A dona de casa Francimara Pereira Costa, 50 anos, é moradora do Desterro e aproveitou a ação para realizar o agendamento da sua mamografia. “A realização desse exame é fundamental para a saúde da mulher. Aos 19 anos eu operei os dois seios para a retirada de tumores benignos e, por isso, faço sempre o acompanhamento através de exames”, conta.

Durante a ação, serviços como consulta com clínico geral, atendimento psicológico, nutricional e triagem com aferição de pressão e medição de glicemia também foram oferecidos às mulheres.

Outra moradora do Desterro que também procurou os serviços da ação foi a aposentada Francisca Gomes Pereira, 74 anos, que garantiu o atendimento com o clínico geral. “Essas ações são muito importantes para a comunidade, pois nem todo mundo tem dinheiro para pagar por esses serviços na rede particular. Toda vez que tem uma ação dessa eu aproveito”, disse.

De acordo com a coordenadora da Blitz Rosa do Desterro, Leidinalva Carvalho, o objetivo da ação é incentivar as mulheres na prevenção do câncer de mama. “Estamos oferecendo vários serviços voltados para as mulheres com faixa etária de 40 anos ou mais e, principalmente, direcionando-as para o agendamento das mamografias, ferramenta fundamental no rastreamento do câncer de mama”, explica.

Com o tema “A Prevenção Dura O Ano Todo. O Combate Também”, as ações da campanha Outubro Rosa acontece, simultaneamente, em todas as unidades da rede estadual de saúde, que ampliou a oferta de consultas com mastologista e exames de mamografia.