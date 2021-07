Governo lança programa para fomentar escolas em tempo integral nos municípios

Nessa sexta-feira (9), às 10h, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), lançará, em solenidade realizada no município de Cururupu, o Programa Mais Integral, que tem como objetivo conceder apoio técnico-financeiro a municípios, para estimular a implantação de escolas em tempo integral nas redes municipais.

A medida é mais uma ação que visa fortalecer o regime de colaboração entre a Seduc e as secretarias municipais de educação. Neste primeiro momento, o termo de cooperação será firmado com 11 municípios da Baixada Maranhense: Cururupu, Pinheiro, Cedral, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Bequimão, Apicum-Açu, Porto Rico, Serrano do Maranhão e Bacuri.

De acordo com o secretário Adjunto de Educação Integral e Profissional, André Bello, o propósito é estimular que as prefeituras também implantem em suas redes, escolas de tempo integral, tendo como suporte profissionais da Secduc que já possuem a expertise com o processo de implementação desta política educacional.

“Desde 2015 iniciamos no Maranhão o processo de implantação de escolas em tempo integral na rede estadual e nada mais justo que ajudarmos os municípios para que, também, implantem o modelo nas escolas das redes municipais. Até aqui, o trabalho em conjunto tem nos levado além e queremos continuar fomentando o regime de colaboração”, reforçou.

O encontro acontecerá na Unidade Plena Cururupu e contará com a presença do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

SERVIÇO

O quê: Lançamento do Programa Mais Integral do Governo do Estado e entrega de kits escolares para estudantes.

Quando: Nesta sexta-feira (09), às 10h.

Onde: Unidade Plena do IEMA em Cururupu – Rua Governador Antônio Dino, MA-006 – Areia Branca, município de Cururupu.