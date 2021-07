Governo já entregou mais de 500 mil cestas de alimentos para famílias de baixa renda

Mais 12 cidades maranhenses receberam as cestas de alimentos do programa Comida na Mesa. Em solenidade, nesta quinta-feira (15), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino fez a entrega dos produtos, reforçando as ações sociais que a gestão estadual promove. Este é o décimo ciclo de entregas do programa e, com estas ações, o Governo do Estado ultrapassa a marca de mais de 500 mil cestas básicas distribuídas a quem mais precisa desde o início da pandemia.

O governador Flávio Dino reforçou a marca de entregas do Comida na Mesa e a importância da ação na pandemia. “Temos mais de 500 mil cestas básicas entregues, em várias fases do programa, distribuídas pelo Corpo de Bombeiros em domicílio, feitas por associações, igrejas e entidades parceiras e, nesta etapa, em parceria com as prefeituras. É um programa que atinge vários públicos”, destacou.

Flávio Dino pontuou ainda o caráter social da ação. “Temos a visão que a política deve servir para corrigir injustiças sociais e não há incompatibilidade entre ensinar o povo a pescar e distribuir o peixe. Os dois eixos devem andar juntos. Devemos ensinar o povo a pescar, estimular o trabalho, a produção, a geração de renda, escola digna e ao mesmo tempo, ações sociais. O programa Comida na Mesa é a concretização de ações sociais que são vitais, principalmente neste momento muito difícil que o Brasil atravessa”, reiterou o governador.

Os municípios contemplados nesta entrega foram Capinzal do Norte, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Joselândia, Santo Antônio dos Lopes, São José dos Basílios, Senador Alexandre Costa, Coelho Neto e Pastos Bons.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Ronaldo Chaves, ressaltou que “o governador Flávio Dino tem priorizado o combate à insegurança alimentar, criando o programa Comida na Mesa, como forma de amenizar as consequências desta terrível pandemia”, disse.

A prefeita de Governador Archer, Antônia Leide da Silva, parabenizou a ação de Governo. “Esse programa é muito bom. Só tenho a agradecer e parabenizar o governador Flávio Dino por esse programa que tem beneficiado nosso povo. Estamos em um momento difícil, de pandemia, e o governador tem trabalhado muito o social. Agradeço por lembrar da nossa querida cidade”, enfatizou a prefeita.

Estiveram presentes ao evento, o secretário chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; os deputados estaduais Ana Mendonça, Glalbert Cutrim, Yglesio Moysés; os prefeitos André Portela (Capinzal do Norte), Galego Mota (Dom Pedro), Toinho Patioba (Gonçalves Dias), Francisco Carneiro Ribeiro (Governador Eugênio Barros), José Orlanildo Soares de Oliveira (Governador Luiz Rocha), Raimundo Zuca (Joselândia), Emanuel Lima de Oliveira (Santo Antônio dos Lopes), Creginaldo Rodrigues de Assis (São José dos Basílios), Dr. Orlando (Senador Alexandre Costa), Enoque Mota (Pastos Bons) e Bruno Silva (Coelho Neto).