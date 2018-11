Governo investe mais de R$ 37 milhões em obras de Esporte e Lazer

Os investimentos do Governo do Maranhão não param. Na área de Esporte e Lazer, só neste ano de 2018, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, mais de R$ 24 milhões já foram aplicados em construções e revitalizações de complexos esportivos e praças.

As obras de ampliação e urbanização de quatro campos de futebol, dois Centros de Esporte e Lazer e duas praças nos municípios de São João do Paraíso, Lajeado Novo, São Luís, Peritoró, João Lisboa e Amarante receberam investimentos de R$ 13 milhões, e em breve os equipamentos públicos serão entregues à população melhorando a qualidade de vida dos maranhenses.

Os Centros de Esporte e Lazer de João Lisboa e Amarante beneficiam juntos mais de 60 mil habitantes, além dos moradores das cidades vizinhas, como Senador La Roque e Buritirana pertencentes à Região Tocantina. O investimento é de R$ 5 milhões de reais. As estruturas são semelhantes e contam com espaços administrativos, playground, banheiros, ginásio, ciclovia, estacionamento, pista de caminhada e área de ginástica. As praças esportivas são modernas e incluídas nos critérios de acessibilidade.

Em João Lisboa, a Praça do Mercado, um dos principais locais públicos de entretenimento da cidade, também está sendo revitalizada, através de uma parceria entre a Sinfra e a prefeitura do município. As obras de modernização e adequação contemplam a construção de quiosques com duas lanchonetes, banheiro, um monumento e um ponto de taxi. O local passará a ter toda a estrutura necessária para promover a integração social dos cerca de 23 mil moradores da cidade.

São pessoas como o autônomo Deusdete Lima que, inclusive, já enumera outros benefícios. “A gente precisa muito dessa obra. A praça estava bastante deteriorada. Vai ser bom para criança, que vão ter um espaço para brincar e para os idosos, que vão poder passear. É bom paras famílias, atrai pessoas e deixa a cidade mais bonita”, afirmou.

Os espaços públicos destinados ao lazer são de grande importância à população. Além de melhorar a vivência entre as pessoas, o processo de socialização, a construção e a revitalização das praças representam diversão garantida para todas as idades. Em Peritoró, a população vai receber um espaço como este, a área pública do Povoado Livramento, que atualmente passa por uma revitalização. Com um investimento de mais de R$ 860 mil reais, estão sendo colocados novos pisos, equipamentos urbanos e um playground com brinquedos.

Esporte – Já os espaços esportivos estimulam e garantem a prática saudável de exercícios físicos além de melhorar o convívio social. Para as crianças, ter um ambiente como este é essencial, pois além de ajudar no crescimento, colabora no aspecto social. Nos municípios de São João do Paraíso, Lajeado Novo e São Luís, três campos de futebol estão sendo construídos ou reformados.

Em São João do Paraíso e em Lajeado Novo, essa é a primeira intervenção do governo na área do esporte. Para levar estrutura aos campos improvisados, o governo está investindo cerca de R$ 1 milhão de reais na construção dos complexos. A obra conta com um projeto bem estruturado com grama para o espaço dos jogos, arquibancada juntamente com um alambrado para os torcedores, dois vestiários para os jogadores, um espaço para lanchonete e ainda toda a estrutura para os jogos como trave, redes e sinalização.

Na capital São Luís, o campo de futebol Verona, no bairro Vicente Fialho, está passando por reforma. O Governo está investindo cerca de 1,4 milhões na ampliação e adequação da estrutura do complexo às demandas da população. Neste campo, está sendo feito o serviço de melhoria da estrutura, como reestruturação das arquibancadas, complementação do gramado e troca do alambrado.

Além deste campo, o Estádio Castelão também está em reforma, onde toda a estrutura interna do complexo está passando por adequações. Com um investimento de mais de R$ 5 milhões, as rampas e as escadas de acesso estão sendo restauradas, toda a instalação elétrica e hidráulica está sendo recuperada e as arquibancadas estão sendo reparadas. Além disso, o prédio está sendo todo sinalizado, com etiquetas de identificação, para um melhor tráfego e organização do público.

SAIBA MAIS

O Governo do Maranhão já investiu mais um total de R$ 112.650.446,77 em Esporte e Lazer. Foram mais de 90 intervenções nesta área, dentre construções e revitalizações de quadras, praças, campos de futebol, ginásios e parques ambientais e culturais.