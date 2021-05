Governo inicia distribuição das doses extras de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para municípios da Grande Ilha

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou, nas primeiras horas desta terça-feira (25), a distribuição das doses extras de vacinas AstraZeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19, na Grande Ilha. As 300 mil doses do imunizante chegaram ao Maranhão ainda na tarde desta segunda (24) e foram organizadas pela Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanhou o início da distribuição aos municípios de São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar e destacou a importância de acelerar a imunização.

“Essas doses extras chegaram em um momento muito necessário e importante. E com a agilidade que continuamos implementando na distribuição, poderemos acelerar a imunização para garantir a inclusão de novos públicos do Programa Nacional de Imunizações. Assim que o Maranhão for avançando na imunização, poderemos diminuir a idade do público-alvo”, ressaltou o secretário.

Inicialmente, serão imunizados trabalhadores da indústria, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e pessoas com deficiência, a partir de 45 anos. Com o envio dos imunizantes, o Governo entrega também insumos para a aplicação das vacinas. Para cada dose enviada, os municípios recebem o quantitativo necessário de seringas e agulhas para garantir a vacinação.

No total, 210 mil doses ficaram com o município de São Luís, 36 mil com São José de Ribamar, 30,5 mil com Paço do Lumiar e 6 mil com a cidade de Raposa. Além destas, foram separadas doses de reserva técnica e a SES também dará apoio aos municípios com vacinação em pontos estratégicos.