Governo inaugura sede das Promotorias de Justiça em Araioses

O vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta quarta-feira (23), no município de Araioses, a 407 km de São Luís, para a inauguração da sede das Promotorias de Justiça – órgãos com atribuição em diversas áreas de atuação do Ministério Público.

Fundamental para o cumprimento da Constituição e para a concretização de direitos, com desempenho de funções institucionais nas comarcas, tanto na esfera judicial como na extrajudicial, a nova sede tem quatro gabinetes para promotores, sala de servidores, sala de reunião, arquivo, quatro banheiros, copa, área de serviço, recepção, sala de segurança, protocolo e garagem.

Brandão falou da importância da nova sede, principalmente para quem não tem recursos para pagar um advogado, e sobre a parceria que o Governo do Estado tem realizado com o Poder Judiciário em prol da garantia de direitos.

“Muitas pessoas não têm recurso para pagar advogado, e a Defensoria Pública tem feito esse trabalho extraordinário, colocando os defensores públicos para fazer o trabalho jurídico gratuito. O Governo do Estado tem sido parceiro, não só com a Promotoria, não só com o Ministério Público, mas também com as Defensorias e com o Tribunal de Justiça. É importante essa parceria entre os poderes, para que a gente possa trazer justiça social para todos do Maranhão”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, reforçou a importância da sede para servir à população de Araioses, até então desprovida de um local que atendesse a demanda do município.

“Araioses precisava de um prédio digno, para que a população pudesse ter os seus direitos assegurados, e agora os nossos promotores de Justiça, com muito mais razão, tem que cuidar do nosso povo”, afirmou.

Receptiva, a prefeita de Araioses, Luciana Trinta, agradeceu a presença das autoridades que prestigiaram o importante momento para a cidade, além de ressaltar a qualidade da sede para atender munícipes e proporcionar um melhor desempenho para o trabalho de servidores e membros do Ministério Público.

“Quero registrar a minha grande satisfação e alegria ao saber que hoje o município de Araioses está dotado dessa infraestrutura para atender à sociedade araiosense e aos nossos maranhenses”, elogiou Luciana Trinta.

Também participaram da solenidade, o defensor público-geral, Alberto Bastos; o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; o diretor das procuradorias, Jhon Derrick; o deputado estadual Paulo Neto; além de prefeitos da região, vereadores e cidadãos.