Governo inaugura Praça da Família em Sambaíba e anuncia ações em mais cidades

O governador Flávio Dino esteve em Sambaíba entregando e anunciando um pacote de obras para a cidade. O momento marcou a programação pelo aniversário de 68 anos do município e teve início com a inauguração de uma unidade da Praça da Família. O espaço conta com área de convivência, uma academia ao ar livre, itens de paisagismo, parquinho infantil e foi uma obra recebida com muita alegria pelos moradores, que aguardavam um local adequado para o lazer.

“Temos uma firme parceria com a gestão municipal e, além da Praça da Família, estamos promovendo ações de apoio à produção e à agricultura e várias ações sociais, a exemplo do Vale Gás e entrega de ambulância. A escola está em fase final de obras e será entregue na próxima semana. Uma série de ações que nos deixa felizes, a mim e ao vice-governador Carlos Brandão, em podermos atender às demandas da cidade e de sua população e sempre estar em parceria com a prefeitura municipal. Um presente para o sul do Maranhão e para a cidade de Sambaíba”, frisou o governador Flávio Dino.

A prefeita Fátima Dantas destacou a parceria do Governo e agradeceu o compromisso com o município. “O governador e o vice-governador sempre atenderam nossos pedidos e, por isso, agradeço. São sempre atentos, responsáveis e compromissados com a nossa cidade. Estamos avançando e garantindo mais qualidade e dignidade à nossa população, juntamente com o Governo do Estado”, reiterou.

A professora Ida Costa, agradeceu pela chegada da praça. “Importantíssimo, pois a gente precisava de um lugar igual esse, para o lazer e para as crianças se divertirem. É uma obra muito boa e está de parabéns o nosso governador”, enfatizou.

A agenda na cidade contou ainda com entregas de sementes de arroz, milho e feijão, do programa Mais Produção; distribuição dos cartões Vale Gás; e assinatura de ordens de serviço para construção de sistemas de abastecimento de água, em bairros da cidade.

A dona de casa Maria de Nazaré ficou satisfeita por ser contemplada com o Vale Gás. “Estou muito feliz com essa ajuda. O gás de cozinha está bem caro e difícil de encaixar no orçamento. Esse apoio veio na hora certa”, afirmou.

Mais benefícios

Obras na infraestrutura, saúde, lazer e esporte também contemplaram as cidades de Fortaleza dos Nogueiras e Nova Colinas. A agenda reforçou o trabalho do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, marca da gestão estadual. Em Fortaleza dos Nogueiras, Flávio Dino entregou 3,2 toneladas de alimentos, como parte do programa Comida na Mesa; kits esportivos, totalizando 384 itens; e cartões do Vale Gás.

Na ocasião, assinou ainda ordens de serviço para obras de pavimentação asfáltica, de recuperação da estrada que liga Fortaleza dos Nogueiras à Formosa da Serra Negra, além de reforma do hospital e da praça da cidade. O evento foi na Praça Israel Nogueira, no Centro.

A agenda de governo encerrou em Nova Colinas, com solenidade na Praça de Eventos, que fica ao lado da prefeitura, no centro da cidade. O município foi contemplado com entrega de duas toneladas de alimentos do programa Comida na Mesa; kits feira; cartões do Vale Gás; equipamentos do Mais Renda para as áreas da beleza, alimentação e costura; sementes de arroz, milho e feijão, do Mais Produção; e ordens de serviço para obras de pavimentação com asfalto e bloquetes.