Governo inaugura obras no aniversário de Bacabeira, Lago dos Rodrigues e Cidelândia

O vice-governador Carlos Brandão participou, nesta quarta-feira (10), da entrega de obras e benefícios sociais nos municípios de Bacabeira, Lago dos Rodrigues e Cidelândia, três dos 86 municípios que aniversariam nesta data.

Em Bacabeira, foram inauguradas, em parceria com a prefeitura, as obras da unidade municipal do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), do Serviço Social da Indústria (Sesi), e do restaurante popular. Também foram inauguradas 12 praças, 250 casas populares e o calçamento de mais de 50 vias.

“É um momento de festa, de entrega de obras, pavimentação de vias urbanas, construção de um programa habitacional, feito pela prefeitura, e anúncio de parcerias do Governo do Estado com o Município”, pontuou o vice-governador.

A prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, destacou a presença de Carlos Brandão e a importância das obras inauguradas. “Agradeço a presença do vice-governador Carlos Brandão, por estar conosco para inaugurar estas importantes obras para o nosso município”, disse a prefeita.

Lago dos Rodrigues

Em Lago dos Rodrigues, o Governo do Maranhão fez entrega simbólica do prédio do novo Hospital Municipal que foi doado para a prefeitura, junto com a reforma da praça Maria Aragão Gomes. Foi ainda anunciada a reforma do Mercado Municipal e o calçamento de vias.

De acordo com Brandão, mais do que uma homenagem às cidades, o Governo do Maranhão tem compromisso com a realização de políticas públicas contínuas para o fortalecimento de parcerias em todos os municípios.

“Estamos comemorando os 27 anos de emancipação política e aproveitamos para anunciar várias obras em parceria com o Município. Essa tem sido a lógica: o municipalismo, onde a gente entrega equipamentos e faz parcerias para pavimentar vias. Devolvemos a tão sonhada obra do hospital, que era uma demanda antiga, e agora a gente entrega a chave para o Município fazer a gestão”, comentou Brandão.

O prefeito Valdemar da Serraria expressou gratidão pela parceria com o Governo do Maranhão, que tem beneficiado os rodriguenses.

“Temos muita satisfação e alegria em estar ao lado do Governo para trazer cestas básicas e outros benefícios e, principalmente, pela obra do nosso Hospital para cuidar do povo daqui”, agradeceu o prefeito.

Moradora de Lago dos Rodrigues e beneficiária do Vale-Gás, Maria Sueli Silva também comemorou a importância do programa.

“Quero agradecer a Deus e ao Governo por esse programa que chegou numa boa hora, porque é um momento em que precisamos dessa ajuda”, disse.

Cidelândia

Já em Cidelândia foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Rita Guedes e a pavimentação do bairro Teixeirinha, em parceria com a prefeitura. Em todas as cidades o vice-governador Carlos Brandão realizou entrega de cestas básicas, por meio do Programa Comida na Mesa, e de cartões Vale-Gás.

Participaram das agendas os secretários de Cidades, Márcio Jerry; da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago; e de Governo, Marcela Mendes. Nas respectivas cidades, estiveram os prefeitos de Bacabeira, Fernanda Gonçalo; de Lago dos Rodrigues, Valdemar da Serraria; e de Cidelândia, Fernando Teixeira.