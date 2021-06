Governo inaugura Escolas Dignas reforçando educação maranhense

Municípios do Maranhão, incluindo a capital, foram contemplados com novas obras escolares, inauguradas pelo Governo do Estado. São oito novas estruturas, integrando as ações do macroprograma Escola Digna, que vem transformando a educação em todo o estado. As inaugurações são parte de um pacote de melhorias realizadas num total de 20 escolas, a serem concluídas e entregues em uma semana. O governador Flávio Dino conduziu a entrega em São Luís, no Palácio dos Leões, nesta quinta-feira (24).

“Esta semana temos vários eventos relativos ao programa Escola Digna. A Bolsa Auxílio Educacional, Prêmio Escola Digna, apoio financeiro a escolas e mais a inauguração de oito obras, que abrangem escolas, Faróis do Saber e bibliotecas escolares. Com isso, reafirmamos nossa crença de que a educação é o caminho do combate às desigualdades e do verdadeiro desenvolvimento”, frisou o governador Flávio Dino. Para o conjunto de obras entregues esta semana dentro do Escola Digna, o Governo investe aproximadamente R$ 6 milhões.

Na lista de inaugurações estão escolas, bibliotecas, quadra e Faróis do Saber, que foram reformados e revitalizados. Nesta etapa, são contempladas as cidades de Lago da Pedra (Farol do Saber Cirilo Arruda), Vargem Grande (Centro de Ensino Raulina Sousa Silva), Vitória do Mearim (Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo), Olinda Nova do Maranhão (Farol do Saber Pref. Raimundo Freire Cutrim), Icatu (Centro de Ensino Ana Flávia Pereira da Silva), Bom Jesus das Selvas (Farol do Saber), Gonçalves Dias (Farol do Saber) e São Luís (Centro de Ensino Cônego Ribamar Carvalho).

O vice-governador Carlos Brandão acompanhou a entrega do Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo, em Vitória do Mearim, e falou da satisfação com a agenda de governo. “Uma data histórica para a educação do Maranhão e só hoje, oito estruturas inauguradas. Estamos avançando, os prefeitos têm sido grandes parceiros para que possamos melhorar a educação e preparar nossos jovens para o futuro”, destacou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão, pontuou os avanços do Escola Digna. “Hoje é um dia de conquista para o Maranhão. Serão 20 obras, em uma semana. Uma média que tem se mantido com muita propriedade. Mesmo com a pandemia, o Governo e o nosso trabalho não pararam e trabalhamos para preparar as escolas para o retorno. Conclamo todos que fazem educação no Maranhão, para que caminhemos no mesmo sentido, de fazer os estudantes voltarem para a escola, pois, a escola digna é feita de pessoas”, enfatizou o secretário, que esteve em Vargem Grande, entregando a obra estadual.

Na capital São Luís foi inaugurada a escola Cônego Ribamar Carvalho, localizada na Cohab. Na unidade estudam 1.195 alunos, do 6º ao 3º ano, funcionando em dois turnos. Possui 14 salas de aula, midiateca e consultório odontológico. A unidade foi totalmente reformada e, posteriormente, ganhará uma quadra.

Em Vitória do Mearim, o Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo passou por adequação e agora conta com seis salas de aulas, refeitório/pátio, cozinha, laboratórios, biblioteca e outros. Em 2022, a escola, que atende 280 alunos da cidade e região, funcionará em tempo integral.

Em Lago da Pedra, após cinco anos fechado, o Farol do Saber Cirilo Arruda está revitalizado e o acervo de obras atualizado com mais de 300 novos exemplares, doados pelo Sistema Estadual de Bibliotecas, via Lei Aldir Blanc. O Farol do Saber Doutor Alexandre Lopes de Abreu, em Bom Jesus das Selvas, não passava por uma reforma desde 2003. A obra no equipamento teve recursos de R$ 176.265,14 e contou com parceria das secretarias de Estado da Educação (Seduc) e Cultura (Secma).

Em Olinda Nova, o Governo entregou o Farol do Saber Pref. Raimundo Freire Cutrim. Inaugurado em 2012, o prédio estava fechado e com a reforma está pronto para atender 28 escolas em 26 municípios da região. “A importância é enorme, nem temos palavras para expressar a alegria de reinaugurar este Farol do Saber, que estava abandonado. Olinda é considerada berço de cultura e tenho certeza que esta obra só vem fortalecer a educação para nossos alunos e nossa cidade. Só tenho a agradecer essa parceria do Governo do Estado”, destacou a prefeita Conceição Cutrim.

Em Vargem Grande, foram reconstruídos o Centro de Ensino Raulina Sousa Silva e a quadra poliesportiva da escola, obra que vai beneficiar mais de 1.200 estudantes, que terão espaços climatizados, entre estes, oito salas de aula, sala de professores, laboratório de informática, bibliotecas e outros. Na cidade de Icatu, foi entregue o CE Ana Flávia Pereira da Silva todo reformado e que atenderá cerca de 800 estudantes.

Participaram do evento, o vice-governador Carlos Brandão; o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; os secretários de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, de Esporte e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, da Cultura (Secma), Anderson Lindoso; o presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), Julio Mendonça; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Othelino Neto; o deputado estadual Luiz Henrique Lula da Silva; o deputado federal Gastão Vieira; os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha; o procurador-geral de Justiça do Estado, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau; o defensor-público Geral do Estado, Alberto Bastos; o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlânio Xavier; os prefeitos Fernando Coelho (Bom Jesus das Selvas), Antônio de Sena (Gonçalves Dias), Wallace Mendes (Icatu), Maura Jorge (Lago da Pedra), Carlos Barros (Vargem Grande) e Raimundo Nonato (Vitória do Mearim); além de gestores e professores de unidades escolares inauguradas e representantes de entidades da sociedade civil.