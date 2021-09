Governo inaugura equipamentos em São Raimundo das Mangabeiras

Nesta terça-feira (31), o Governo do Maranhão entregou dois equipamentos na cidade de São Raimundo das Mangabeiras: uma praça pública e um prédio onde funcionará a sede da prefeitura. A gestão estadual tem atuado diretamente na construção de um estado melhor para os maranhenses, com mais estrutura e qualidade de vida.

Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o governador Flávio Dino; o secretário Clayton Noleto; o prefeito Accioly Cardoso, e lideranças políticas. As duas obras foram orçadas em cerca de R$ 1,4 milhão de reais com a construção da Praça da Família e do Palácio Prefeito Francisco Cardoso, que sediará a prefeitura da cidade.

O governador Flávio Dino destacou a parceria importante com o município de São Raimundo das Mangabeiras. “Nas linhas das parcerias, já tivemos várias ações aqui: na infraestrutura, em relação a equipamento, o apoio à agricultura familiar, estradas vicinais entre outras. Hoje estamos aqui para atender as reivindicações do prefeito e das lideranças políticas, de modo que eu estou muito feliz em estar aqui nesta praça, fruto da união entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal”, comentou o governador.

Para o secretário Clayton Noleto, essa é uma conquista para o povo que terá um espaço amplo para realizar diversas atividades. “É uma linda praça, onde a população já está usufruindo desse equipamento público extraordinário. Uma grande área com local para atividades esportivas, de lazer, de cultura. Toda a população ficou muito contente, e nós também, com o cumprimento de mais esse objetivo”, disse o secretário.

Além da entrega da praça e da sede da prefeitura, o Governo entregou também uma agroindústria de polpa de frutas, cestas do Programa Comida Na Mesa e kits esportivos.