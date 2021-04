Governo implanta Rede Cuidar para tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19

O Governo do Estado deu início aos serviços da Rede Cuidar, que vai ampliar a assistência aos pacientes recuperados da Covid-19. O serviço começou a funcionar em São Luís nesta terça-feira (20), no anexo do Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM). A Rede Cuidar vai garantir assistência, através de serviços médicos especializados, aos pacientes que apresentam sequelas em decorrência da Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a Rede Cuidar, além de chegar para dar atenção ao paciente recuperado da Covid-19 que apresenta sequelas da doença, irá acolher também a família desse paciente, que porventura precise de atendimento.

“Inicialmente, estaremos funcionando também nas Policlínicas de Presidente Dutra, Santa Inês e Imperatriz e depois, iremos ampliar o serviço para outras policlínicas, para que possamos oferecer essa rede de atenção ao paciente que se recuperou da Covid-19 e também ao familiar que perdeu um ente querido, e eventualmente possa precisar de um acompanhamento psicológico”, destacou o secretário Carlos Lula.

Em São Luís, o serviço contará com quatro salas para consultórios, sendo duas salas para clínicos gerais e outras duas para as demais especialidades, além de sala de coleta e sala de triagem. O paciente, após a consulta, poderá fazer os exames na própria unidade de saúde. Serão oferecidas consultas em cardiologia, neurologia, pneumologia, endocrinologia e psiquiatria, além de atendimento multiprofissional com nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

O diretor geral do Hospital Dr. Carlos Macieira, Edilson Medeiros, explica que o fluxo de atendimento é o mesmo estabelecido dentro das unidades da Rede Estadual de Saúde.

“Os pacientes que estão internados nas nossas unidades já sairão referenciados para o atendimento pós-covid no Centro de Reabilitação da Rede Cuidar. Os que já passaram por essas unidades também serão referenciados para a nossa rede de acolhimento. Dessa forma, todos os que precisarem serão atendidos dentro da unidade no Hospital Dr. Carlos Macieira”, explica o diretor Edilson Medeiros.

O funcionamento será das 8h às 12h e das 14h às 18h, e, além do encaminhamento feito pelas unidades, o agendamento de consultas pode ser feito pelo WhatsApp (98) 99161-9028 ou presencialmente, na própria recepção do Centro de Reabilitação da Rede Cuidar na capital. Até o fim desta semana, o serviço também estará disponível em unidades da rede estadual de saúde em Santa Inês, Presidente Dutra e Imperatriz.