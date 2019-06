Governo garante mais infraestrutura e apoio à produção com entrega de mais seis motoniveladoras

Governador entregou motoniveladoras nesta sexta (14). Foto: Karlos Geromy/Secap

Municípios maranhenses são beneficiados com apoio à melhoria das estradas vicinais e estímulo à pequena produção agrícola, a partir de ação do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (14), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino entregou novas e modernas máquinas motoniveladoras, contemplando 10 cidades. A solenidade teve presença de prefeitos e secretários de Estado. Um total de 127 municípios já receberam o maquinário, como parte das ações do programa estadual Caminhos da Produção.



As motoniveladoras servirão como suporte para as demandas das prefeituras, no que se refere ao melhoramento de estradas vicinais, além de contribuir para o escoamento da produção dos pequenos produtores em cada região. O governo entregou seis máquinas nesta etapa, sendo cinco para as cidades de Lajeado Novo, Capinzal do Norte, Feira Nova do Maranhão, Governador Edson Lobão e Santa Luzia e uma para as cidades da Rota Quilombola Rio das Almas – Codó, Icatu, Itapecuru, Peritoró e Serrano do Maranhão, que se revezarão na utilização do maquinário.



“O programa Caminhos da Produção é mais um que o Governo desenvolve em parceria com as prefeituras e se destaca por apoiar a melhoria da infraestrutura dos municípios, no que se refere às estradas vicinais e vias urbanas. Com essa ação, garantimos acesso a vários municípios, garantindo a ajuda do Estado na melhoria da infraestrutura das cidades do Maranhão”, enfatizou o governador Flávio Dino. O Governo do Estado já investiu R$ 73 milhões no programa.



O secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, avaliou que “essa ação representa, de forma concreta, a característica municipalista da gestão Flávio Dino, com a entrega dessas máquinas que serão amplamente utilizadas e contribuindo para favorecer a melhor qualidade da produção e de vida ao cidadão, somando para as que as cidades possam avançar cada vez mais”.



Nas cidades da Rota Quilombola, as motoniveladoras serão utilizadas para melhorar o acesso às comunidades quilombolas, limpeza de vias e na preparação dos campos produtivos que são implantados pela gestão estadual. O revezamento será feito entre as cinco cidades da rota, iniciando por Serrano do Maranhão, que possui a maior concentração de quilombos do Estado e é a sede das ações da rota Rio das Almas.

“Esse benefício irá somar na melhoria das condições de infraestrutura e produção destas comunidades e o Governo do Estado se consolida na gestão parceira com as prefeituras. Dessa forma, Estado, Município e sociedade civil se unem para que essas regiões tenham melhores condições”, reforça o secretário de Estado de Igualdade Racial (Seir), Gerson Pinheiro, que coordena ações do programa Rota Quilombola.



“Este maquinário vem acrescentar nas ações que estamos promovendo, era uma demanda que tínhamos e o governador Flávio Dino contempla nossa cidade com este presente. A máquina vai ajudar a desenvolver a zona rural do nosso município, que devido às fortes chuvas, está com acesso dificultado. Esse apoio chegou em boa hora”, avaliou a prefeita da cidade de Santa Luzia, Francilene Paixão Queiroz. A motoniveladora é utilizada ainda para a limpeza de ruas e avenidas, principalmente nos bairros.



O prefeito de Capinzal do Norte, André Portela, reforçou a importância das iniciativas do programa para o crescimento dos municípios. “O governador Flávio Dino consolida sua gestão pautada no apoio às prefeituras e por melhores condições de trabalho e de vida para nossa população. Só temos a agradecer essa parceria e que ela se amplie”, disse. Desde 2017, o programa Caminhos da Produção, coordenado pela Sinfra, beneficiou mais de 127 cidades. Consiste na doação de motoniveladoras, do Governo aos municípios onde o principal trajeto são estradas da zona rural – as vicinais.