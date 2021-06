Governo garante asfaltamento, reforma de hospital e obras turísticas

Reforçando a gestão parceira com as prefeituras, o Governo do Estado firma convênios com seis municípios maranhenses para promoção de obras de infraestrutura. As Ordens de Serviço formalizando as obras foram assinadas pelo governador Flávio Dino e prefeitos, durante solenidade nesta quinta-feira (17), no Palácio dos Leões. As obras são coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Secid).

O governador Flávio Dino pontuou as parcerias. “Mantemos as ações de competência específica do Governo do Estado e, ao mesmo tempo, procuramos sempre praticar parcerias para ajudar os municípios na concretização dos seus objetivos específicos. Hoje assinamos esses convênios e sabemos que os prefeitos sairão daqui satisfeitos com essa parceria”, declarou.

Para o vice-governador Carlos Brandão, as parcerias fortalecem o municipalismo. “É uma marca do governo Flávio Dino, realizando parcerias com os municípios para melhorar a vida das pessoas e, ainda, a geração de trabalho e renda. Com esses convênios, o Governo resgata obras históricas, demandas antigas das populações destes municípios. Portanto, são grandes conquistas e as cidades são privilegiadas recebendo obras do Governo do Estado”, frisou Brandão.

O titular da Secid, Márcio Jerry, destacou “a marca forte do Governo do Estado na parceria com as prefeituras e as conversas permanentes com as gestões municipais para atendimento às demandas da população”. Serão executadas obras de urbanização com recursos de mais de R$ 8,7 milhões, distribuídos para Olho d’Água das Cunhãs (R$ 1,5 milhão), Matinha (R$ 740 mil), Colinas (R$ 2,3 milhões), São Domingos do Maranhão (R$ 2,1 milhões), Paço do Lumiar (R$ 805 mil) e São Vicente Ferrer (R$ 1,2 milhão).

Em Olho d’Água das Cunhãs, o convênio tem como objetivo o repasse de recursos para o início dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no município. A medida vai garantir mais trafegabilidade e segurança a pedestres e veículos. Em Matinha, os recursos servirão para a construção de um ginásio poliesportivo, sendo mais um equipamento público para a prática de atividades esportivas na cidade.

“É mais uma vitória, uma grande conquista. O governador Flávio Dino tem sido muito comprometido com o nosso município e levando vários benefícios, desde o início do governo. E, em nome da população da nossa cidade, só tenho a agradecer o esforço do governador por esses benefícios e estou feliz por estar aqui hoje. Essa parceria é muito importante e só quem tem a ganhar é o povo”, enfatizou o prefeito de Olho d’Água das Cunhãs, Glauber Azevedo.

Em Colinas, será feita a urbanização do entorno da Beira Rio, importante cartão postal da cidade. A área vai receber obras de pavimentação com concreto armado, instalação de playground para as crianças, troca de meio-fio, melhorias na iluminação pública, instalação de academia ao ar livre, bancos e ações de paisagismo. São Domingos do Maranhão terá urbanizada a Lagoa do Feio. O espaço receberá reforma da contenção ao longo da orla, deck de madeira, nova pavimentação asfáltica e academia ao ar livre.

O município de Paço do Lumiar terá reformado o Mercado Municipal, garantindo aos feirantes e consumidores um espaço seguro, limpo e adequado para comercialização de produtos. Em São Vicente de Ferrer, o convênio dará início às obras de reforma do Hospital Municipal Agostino dos Santos Jacinto. “Felicidade e gratidão ao governador Flávio Dino, por mais uma vez, estar olhando para a nossa cidade, que já recebeu vários benefícios. Agradeço a todos os envolvidos neste grande benefício”, frisou o prefeito de São Vicente Ferrer, Adriano Freitas.

Participaram ainda da solenidade, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; o secretário de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago; o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), Othelino Neto; a prefeita de Matinha, Linielda Cunha; o vice-prefeito de Olho d’Água das Cunhãs, Cledival de Alcântara; a liderança de Matinha, Eldo Cunha; a prefeita de Colinas, Valmira Miranda; o prefeito de São Domingos do Maranhão, Kléber de Andrade, acompanhado da primeira-dama Núbia Fonseca; a prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo, e o vice-prefeito Inaldo Pereira; o deputado federal André Fufuca; os deputados estaduais Duarte Junior e Ricardo Rios; representante da empresa Meso Engenharia, Daniel Silva; representante da empresa 4MA Engenharia, Antônio Edinaldo; e representante da empresa Gomes Sodré, Rodrigo Matos.