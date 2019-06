Governo garante apoio à produção cinematográfica maranhense

Governador Flávio Dino e profissionais do cinema. Foto: Nael Reis/Secap

O governador Flávio Dino recebeu, na noite da última sexta-feira (14), representantes da classe cinematográfica maranhense para discutir o apoio à execução do edital Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais, da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), na cidade de São José de Ribamar.



O município maranhense foi contemplado com R$ 3 milhões de reais, mas necessita aportar R$ 500 mil para receber o investimento da Ancine. A contrapartida financeira foi garantida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secma), juntamente com emenda do deputado estadual Duarte Júnior.



“Estamos valorizando toda a cadeia produtiva que o cinema gera. Garantimos um apoio à Prefeitura de São José de Ribamar, para que também participasse do edital da Ancine, que é mais um recurso para esse audiovisual do Maranhão, que a cada dia vem crescendo e alavancando o nosso estado no mundo inteiro”, pontuou o secretário Diego Galdino, da pasta de Cultura, que irá aportar R$ 350 mil para assegurar a realização do edital.



Para o deputado Duarte Júnior, que irá garantir via emenda parlamentar os R$ 150 mil restantes, a união de forças vai trazer grandes resultados para o cinema maranhense. “Investir em cultura é investir em nossas raízes, mas também é geração de emprego, renda e oportunidades”, disse.



O investimento no cinema ribamarense se junta ao do Governo do Estado, contemplado no mesmo edital, com um valor total de R$ 6 milhões, sendo R$ 1 milhão de contrapartida estadual. Com isso, somente este ano o cinema maranhense irá receber investimentos na ordem de R$ 9,5 milhões.



De acordo com a produtora audiovisual Sheury Manuela Neves, essa é uma grande conquista para o cinema maranhense. “Agora vamos ter não só um, mas dois editais no ano. Vão ser muitos filmes, festivais e cursos, porque esse recurso vai também para capacitação, para a formação da geração que está chegando. O Maranhão está indo na contramão do cenário nacional, isso é maravilhoso”, comemorou.



A reunião também foi acompanhada pelo secretário de Programas Especiais, Luís Fernando Silva, pelo prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio, e pelos representantes do cinema local Vicente Simão, Luna Gandra, Al Danuzio, Ione Amorim, Mavi Simão, Breno Nina, Taciano Brito e Erlanes Duarte.