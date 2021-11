Governo faz entregas de programas sociais em Paço do Lumiar e em Rosário

O vice-governador Carlos Brandão participou, nesta segunda-feira (15), da cerimônia de entrega de pescados, em Paço do Lumiar, e da inauguração de Ruas Dignas, em Rosário. As duas ações contaram com a presença de várias autoridades.

Em Paço do Lumiar, o vice-governador fez a entrega de dez toneladas de pescado, por meio do programa Comida na Mesa, que irão beneficiar mais de mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em seguida, também visitou a produção de cacau orgânico do Polo Agrícola HortCanaã, fruto da agricultura familiar do município. No fim da manhã, Carlos Brandão ainda vistoriou as obras do porto da comunidade do Timbuba, realizadas em parceria com a prefeitura.

Brandão ressaltou a importância das ações realizadas. “Em tempos de pandemia, criamos programas importantes para garantir a segurança alimentar, a produção agrícola e a infraestrutura. Em Paço do Lumiar, fizemos a distribuição de dez toneladas de peixe para as famílias mais carentes e visitamos o porto de Timbuba, que, como outros seis portos, estamos reformando e ampliando para melhorar o escoamento da produção do peixe e o turismo local”, explicou

O secretário de Agricultura Familiar, Rodrigo Lago, também estava presente e mencionou que a ação é uma forma de simbolizar a importância do 15 de Novembro.

“Não há melhor forma de comemorar uma data tão importante como a Proclamação da República, com entregas do programa Comida na Mesa, ao lado do vice-governador Carlos Brandão e da prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo”, disse.

Rosário

Em Rosário, ao lado do prefeito Calvet Filho, Brandão inaugurou o novo calçamento de quatro ruas do município, reformadas pelo programa Rua Digna. O Governo do Maranhão investiu um total de R$ 250 mil na obra das ruas Padre Possidônio, Eurico Macedo, Andrade e Bom Jesus, investindo na mão-de-obra local por meio da contratação da Associação dos Moradores do Bairro Esplanada Bom Jesus, executora do serviço.

O secretário Jowberth Alves destacou que a doação de blocos de pavimentação realizada pelo Governo do Maranhão incentivou produtores locais.

“A associação de moradores de Rosário já montou sua própria fábrica de blocos, que vende para outras prefeituras e outras obras, gerando renda para os trabalhadores locais”, contou.

O prefeito de Rosário, Calvet Filho, agradeceu a presença das autoridades e ao governo pela parceria.

“Nunca na história da nossa cidade, o Governo do Estado esteve tão presente como está deste o início do nosso mandato. O nosso governo não é um governo dos ricos, é um governo para as pessoas que mais precisam”, afirmou.

As ruas são pavimentadas com blocos de concreto, produzidos por internos do sistema penitenciário do Maranhão, que entregam as produções para a realização dessas obras.

O morador de Rosário, Edson Andrade, agradeceu as melhorias realizadas pelo programa Rua Digna.

“Eu venho agradecer esse trabalho que vem sendo muito bem feito em nossa cidade e agradecer a participação do Governo do Estado e todo mundo que está junto. Só quero que esse projeto chegue não só para a gente, mas para todas as pessoas que precisam de melhoria de infraestrutura”, comentou.

Em Paço do Lumiar também participou o adjunto da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), Ivaldo Rodrigues; e em Rosário estiveram os deputados estaduais Duarte e Adelmo Soares, o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Murilo Andrade; além do secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Jowberth Alves.