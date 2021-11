Governo está construindo uma creche de tempo integral no Centro Histórico de São Luís

O casarão 404, localizado na Rua Rio Branco, esquina com a Rua dos Afogados, está sendo revitalizado para ser uma creche de tempo integral. A ação visa beneficiar os trabalhadores, trabalhadoras e moradores da região do Centro Histórico de São Luís, além de gerar emprego, renda e preservação do patrimônio histórico.

A reforma do prédio é fruto do Programa Nosso Centro. A iniciativa do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), tem por objetivo garantir o desenvolvimento sustentável, a conservação e a valorização da história de São Luís.

De acordo com o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, a destinação do casarão para a instalação de uma creche, surge em um momento em que o Governo do Estado articula políticas públicas e um conjunto de ações estratégicas de valorização do Centro da capital.

“Será um novo espaço que vai garantir, ainda mais, a efetivação das políticas públicas que assegurem os direitos da população esquecida por anos. O Programa Nosso Centro é mais uma forma do Governo revitalizar a área e incentivar a geração de renda por meio da ocupação dos espaços subutilizados ou ociosos”, destacou.

O local da futura creche é um dos quatro prédios públicos que estão sendo restaurados, no Centro Histórico de São Luís, por meio da parceria do Governo do Estado com a Vale. O investimento total é de R$ 15 milhões. Todos os espaços terão finalidades de uso para atividades pública e social.

A assessora especial do Programa Nosso Centro na Secid, Josy Gomes, acentuou a importância da instalação de uma creche no Centro. “É uma demanda antiga dos moradores, e o Governo do Estado ao colocar um equipamento social na área onde existe um grande número de trabalhadores, em sua maioria mulheres e mães, é um avanço muito significativo. É uma oportunidade para de mais educação, atendimento multidisciplinar em um ambiente saudável e seguro. Essa ação do governo vai trazer uma série de impactos positivos e ganhos no setor social e econômico para a região”, disse.

Revitalização

A obra está gerando dezenas de empregos formais e informais. Os trabalhos no imóvel 404 da Rua Rio Branco incluem a fundação do prédio e a limpeza para dar início à instalação da estrutura da cobertura. As paredes de pedra e de blocos estão sendo recuperadas com técnicas de reboco. O imóvel está recebendo, ainda, serviços para garantir condições de segurança, conforto e acessibilidade. Todos esses serviços são executados para dar uso ao prédio sem deixar de preservar seu valor histórico, que possui forte influência da colonização portuguesa.

Atualmente, estão sendo realizados os trabalhos de montagens dos elevadores, acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas. Depois de pronto, o equipamento social terá seis salas de aulas, consultório, sala de recreação, lactário, playground, banheiros e refeitório.