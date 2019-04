Governo entrega quadra em Complexo Poliesportivo no Barreto

Neste sábado (13), a comunidade do Barreto esteve em festa. Concluída, a Quadra Poliesportiva do Complexo Canhoteiro foi entregue ao bairro pelo governador do Maranhão, Flávio Dino.

A estrutura foi totalmente revitalizada. Foram investidos R$ 897.419,91 pela Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A obra é apenas uma das entregues e executadas em todo o estado.

“Nós temos hoje em São Luís e em outras cidades do Maranhão, dezenas de equipamentos como esse e vamos continuar esse trabalho porque acreditamos muito que esses equipamentos esportivos são fundamentais para que a sociedade viva bem”, afirmou o governador Flávio Dino.

“É ao mesmo tempo um incentivo à juventude, às crianças, à convivência comunitária, um equipamento de segurança pública, um equipamento de saúde”, completou o governador.

A líder comunitária Raimunda Batista, da Jordoa, também falou da entrega de obras para a comunidade.

“Essa revitalização estamos pedindo há muito tempo, estávamos precisando de um espaço assim e no ano passado o governador inaugurou algumas quadras aqui perto e, agora, novamente, está aqui entregando essa nova quadra reformada”, declarou.

A quadra

Executada em 180 dias de obras, a Quadra Poliesportiva Complexo Canhoteiro recebeu limpeza, mobiliário, cobertura, arquibancadas, parquinho, bancos, academia ao ar livre, instalações elétricas e hidráulicas novas, além de paisagismo externo e restauração do piso.

“Não é apenas esta, outras serão revitalizadas, e são importantes para a inserção das crianças e jovens que tenham atividades saudáveis”, destacou o secretário da Sedel, Rogério Cafeteira.