Governo entrega obras na educação, saúde, infraestrutura e cidadania em Buriticupu

O governador Flávio Dino cumpriu agenda no município de Buriticupu, nesta sexta-feira (30), contemplando a população com ações nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e cidadania. Dino entregou uma nova ambulância, 13 quilômetros de ruas pavimentadas integrando o programa Mais Asfalto, 300 cartões do Cheque Minha Casa, kits irrigação e um conjunto de outros investimentos para a cidade.

“Essa visita tem objetivo de entregar e inaugurar obras, em parceria com a prefeitura, especialmente, na pavimentação de ruas. Entregamos oito toneladas de alimentos, cartões do Cheque Minha Casa, entrega de ambulância e tantos outros. Trabalhamos juntos para que com estes investimentos da gestão estadual e municipal, além das emendas parlamentares e apoio dos secretários estaduais, tenhamos a melhoria das condições de vida da população. Um grande mutirão, para que possamos avançar e levar direitos à população de Buriticupu”, pontuou o governador Flávio Dino.

O prefeito de Buriticupu, João Carlos Teixeira, citou que “na parceria com o Governo do Estado, quem ganha é a população e, hoje, Buriticupu tem a presença real do Governo, e a população agradece”. O gestor citou obras já levadas pelo Governo à cidade, como a perfuração de poços, pavimentação das vias e ações sociais que impactam direto na vida da população.

Pelo programa Cheque Minha Casa foram entregues 300 cartões com valores de até R$ 5 mil. O programa é voltado para famílias de baixa renda e tem objetivo de apoiar na reforma, ampliação ou melhoria das residências dos contemplados. Os recursos são repassados em parcelas, pagas de acordo com o andamento e comprovação da obra. As compras devem ser realizadas em lojas credenciadas, incentivando a economia local.

A aposentada Maria Antônia foi contemplada com cartão do Cheque Minha Casa e vai melhorar seu imóvel. “Eu estava mesmo com a necessidade de ajeitar minha casa e não tinha mesmo como. Só um milagre. E houve um milagre, porque Deus usou nosso governador para nos ajudar. Desejo tudo bom para ele com o trabalho que está fazendo pelo povo”, disse. O programa Cheque Minha Casa é desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid).

Totalizaram 13 quilômetros de vias pavimentadas e renovadas para garantir a melhor mobilidade de moradores. A pavimentação integra o programa Mais Asfalto, coordenado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). O professor André Sales frisou a pavimentação das ruas. “Há nove anos, quando cheguei aqui, as ruas eram na piçarra, poeira era constante e as crianças sofriam muito com a poluição. Hoje, estamos satisfeitos com essa ação do Governo do Estado e parabenizamos o trabalho feito pela população”, enfatizou.

O pacote de obras de governo entregues no município incluiu ainda uma nova ambulância, viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que vai melhorar o serviço de transporte de pacientes em unidades da rede de atendimento de saúde; a entrega de 2.773 cestas do programa Comida na Mesa; dois kits de irrigação para a Associação dos Agricultores de Buriticupu (Agricupu).

Na agenda, Flávio Dino entregou ainda 43 títulos de propriedade de terra; assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para implantação da Maratoninha Maker – plataforma de ensino de robótica on-line e capacitação de professores; e assinatura de acordo para capacitações do programa Mais Renda.

O pacote de obras do Governo do Estado ultrapassa os R$ 8 milhões em investimentos para a população de Buriticupu.