Governo entrega na próxima semana tíquetes do Vale Gás para famílias de São Luís

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) informa que a entrega dos tíquetes do Vale Gás em São Luís está marcada para o próximo dia 26. A capital terá um reforço na equipe de entrega e por isso a data é diferente da maioria das outras cidades, que começaram a receber o benefício na quarta-feira (19), durante o Dia D do Vale Gás, que teve solenidade realizada no Palácio dos Leões com a presença do governador Flávio Dino e do secretário de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser.

O governador Flávio Dino deu início à entrega do Vale Gás na quarta-feira. O programa beneficiará mais de 110 mil famílias maranhenses em situação de vulnerabilidade social.

Na solenidade, no Palácio dos Leões, uma das beneficiárias do programa Vale Gás, Luzineide Oliveira, moradora de Paço do Lumiar, falou emocionada em ser umas das contempladas com o benefício.

“Eu estou muito alegre em ter sido contemplada com esse auxílio. Chega em ótima hora. A situação está muito difícil. Esse Vale Gás vai me ajudar muito”, disse Luzineide que é mãe de quatro crianças.

A dona Marlene Silva, do município de Codó, fala que o benefício chegou em boa hora. “Agradeço ao governador e ao secretário pelo benefício, pois vem em boa hora não só para mim, mas também para várias pessoas que se encontram em situação difícil financeiramente”, disse.

O governador Flávio Dino frisou que o programa Vale Gás tem por objetivo levar dignidade e melhorar a vida da população neste período de pandemia.

“Cuidar da saúde, da vida e da população é a grande missão neste momento de crise econômica e sanitária. Unidos estamos trabalhando para encontrar caminhos para que as pessoas tenham acesso a um benefício que sirva efetivamente para quem realmente necessita. Ações sociais que são vitais para a população”, enfatizou o governador.

O secretário da Sedes, Márcio Honaiser, destacou a importância do programa para as famílias em vulnerabilidade e afirmou que além da luta contra a pandemia é travada a luta contra a fome.

“Centenas de pessoas estão neste Dia D recebendo o primeiro tíquete. A satisfação no rosto destas pessoas é o que mais nos comove principalmente neste momento de crise sanitária e em que boa parte da população encontra-se desempregada e em situação de vulnerabilidade social. Mais uma vez, o governador Flávio Dino foi sensível com a situação em que muitas famílias se encontram. A nossa luta também é contra a fome”, pontuou Márcio Honaiser.

Após a solenidade, o secretário Márcio Honaiser acompanhado da subsecretária Larissa Abdalla; da secretária adjunta de Renda e Cidadania, Ana Gabriela; e da secretária adjunta da Assistência Social, Margarete Cutrim, percorram vários pontos de entregas na Grande São Luís.

Uma das beneficiárias do município de Paço do Lumiar, Jessica Viviane Ribeiro da Silva, mãe de família e que está desempregada, falou com gratidão por ser contemplada com o benefício. “O que tenho a falar sobre o programa do Vale Gás é gratidão, porque essa é uma grande oportunidade principalmente para nós mães de família e desempregadas. Esse benefício vai me ajudar muito e eu só tenho a agradecer ao governador Flávio Dino e ao secretário Márcio por mais essa ajuda”.

A ação de entrega dos cupons do Vale Gás foi realizada, simultaneamente, em 210 municípios maranhenses. Além de São Luís, os demais municípios que ainda não tiveram a entrega do Vale Gás iniciada são: Presidente Dutra, Belágua, Urbano Santos, São Francisco do Maranhão, Sucupira do Riachão e Turiaçu. Estas seis cidades estão em lockdown por conta da pandemia e a entrega do Vale Gás ocorrerá logo que a cidade for liberada.

O programa Vale Gás tem o objetivo de minimizar os reflexos da pandemia da Covid-19 no âmbito social e fortalecer a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O benefício é concedido com base no Cadastro Único (CadÚnico) para pessoas com renda zero ou mais vulneráveis. O beneficiário terá direito a até três Vale Gás para cargas equivalentes a um botijão de 13 quilos.