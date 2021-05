Governo entrega mais de 12 mil cestas de alimentos pelo programa Comida na Mesa

Mais 10 cidades maranhenses foram contempladas com as ações do programa Comida na Mesa. Nesta segunda-feira (3), 12.329 cestas, contendo alimentos de primeira necessidade, foram entregues às prefeituras para beneficiar milhares de famílias carentes no Maranhão. Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), o Comida na Mesa estimula a produção agrícola familiar e garante alimento a quem precisa. Este é o segundo ciclo de entregas. Na semana passada, outras 12 mil cestas foram distribuídas pelo programa estadual.

O governador Flávio Dino acompanhou as distribuições das cestas, ressaltando que a gestão estadual olha tanto para as questões sanitárias, quanto para as socioeconômicas causadas pela pandemia. “Estamos com uma série de ações mitigadoras dos problemas nascidos da pandemia, entre os quais, a garantia da subsistência e segurança alimentar mínimas. O Comida na Mesa integra esse conjunto de medidas. Vamos continuar fazendo nossa parte, como Deus nos permite e nos dá energia, e essa união [com prefeituras e parlamento] é importante para manter o Maranhão como o estado de menor taxa de letalidade do Brasil. Essa é uma luta cotidiana e mostra que a união faz a força”, pontuou.

O Comida na Mesa agrega o fortalecimento da segurança alimentar a partir de vários eixos. Com os Restaurantes Populares, a venda de refeição é feita a preços acessíveis; com a entrega das cestas de alimentos, os agricultores familiares têm a produção comprada e famílias em situação de vulnerabilidade recebem os alimentos; o gás de cozinha, necessário para o preparo dos alimentos, será garantido para as famílias que mais precisam identificadas por meio do CadÚnico; e será feita a manutenção de estradas vicinais, com o apoio dos deputados estaduais a partir das emendas parlamentares. Para as atividades do programa, o Governo está investindo R$ 180 milhões.

“Hoje temos mais uma entrega do Comida na Mesa, para mais 10 cidades, que receberão esse benefício. Os alimentos são entregues para as prefeituras, que somam na distribuição, para amenizar a fome do povo do Maranhão. Parte destes alimentos são adquiridos da agricultura familiar. O programa, ao mesmo tempo em que garante renda aos produtores familiares, garantimos comida na mesa dos maranhenses”, reforçou o titular da SAF, Rodrigo Lago.

O município de Belágua foi um dos contemplados e o prefeito Herlon Costa parabenizou a ação do governo estadual. “Mais uma vez, o governador Flávio Dino sai na frente e está de parabéns por procurar cuidar da maior riqueza que o estado tem, que é seu povo. Chega em boa hora, neste momento em que os municípios estão precisando muito, para somar às ações municipais que estão em curso. Só temos a agradecer por essa parceria”, reiterou o prefeito.

A prefeita de Chapadinha, Maria Dulcilene, a Belezinha, enfatizou que “no cenário de pandemia, tudo que vier para ajudar o povo que precisa, é de grande valia e só temos a agradecer ao Governo do Maranhão”.

Os municípios beneficiados neste segundo ato são: Anapurus, Belágua, Chapadinha, Itapecuru-Mirim, Mata Roma, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos e Vargem Grande, totalizando mais de 12 mil cestas entregues.

As cestas contêm produtos da agricultura familiar, como arroz, feijão, biscoito de babaçu, óleo de babaçu, azeite de babaçu e mel produzidos por agricultores familiares de todo o estado.

Participaram do evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), Othelino Neto; secretários de Estado; e prefeitos dos municípios contemplados.