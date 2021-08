Governo entrega equipamentos do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca

Dando continuidade ao compromisso do Governo do Estado de favorecer a inclusão socioprodutiva dos maranhenses em situação de vulnerabilidade social, o Programa Mais Renda, executado pela Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes), chegou em mais dois municípios maranhenses, desta vez em Matões e Passagem Franca, totalizando 14 municípios e entrega de mais de 300 equipamentos, promovendo a emancipação financeira e oportunizando trabalho e empreendedorismo dos beneficiários.

Em Matões, uma das beneficiárias com o Kit Confeiteiro, no seguimento da alimentação, demostrou satisfação em ser uma das contempladas na última sexta-feira (27) com um equipamento, que, segundo ela, vai mudar o rumo da sua história.

“Estou muito feliz em receber meu Kit Confeiteiro. Só tenho a agradecer ao secretário Márcio Honaiser pela oportunidade e confesso que pensei que nunca iria receber um equipamento completo que nesse momento vai me ajudar muito, principalmente na minha renda”, confessou a beneficiária.

A entrega dos Kits do Programa Mais Renda em Matões contou com a presença do governador Flávio Dino. Cerca de 25 beneficiários da área da alimentação, beleza e costuraria foram contemplados através do Programa Mais Renda, que é coordenado pela secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes).

Durante a solenidade, o governador Flávio Dino, reforçou a importância de implementação de ações voltadas para o microempreendedor informal.

“O Programa Mais Renda chegou em mais um município maranhense, ajudando centenas de famílias a terem uma renda própria e, o mais importante, a saírem da informalidade. Daqui para frente, a vida desses beneficiários vai ser diferente, pois eles agora têm ferramentas básicas para começarem seus próprios negócios”, disse o governador Flávio Dino.

Representando o secretário da Sedes, Márcio Honaiser, esteve presente no ato o secretário adjunto de Elaboração de Projetos e Atração de Investimentos, Clóvis Paz, que afirmou que o Programa Mais Renda, além de vitorioso, vem contribuindo para fazer a diferença na vida de centenas de pessoas, em vários municípios maranhenses, entre eles Matões.

“Um programa que tem a finalidade de organizar e estruturar empreendimentos socioprodutivos da economia popular, dando a essas pessoas independência financeira”, esclareceu Clóvis Paz.

A secretária da Assistência Social de Matões, Ana Paula Vieira, falou com gratidão pelo benefício ter chegado para as 25 famílias.

“Só temos a agradecer por essas 25 famílias beneficiárias pelo Programa Mais Renda e que elas se insiram no mercado, gerando suas próprias rendas e criem sua independência financeira”, concluiu.

O município de Passagem Franca também contou com a entrega de Kits do Programa Mais Renda. Lá, 24 beneficiárias receberem seus equipamentos, na área da beleza, alimentação, além de Tenda com Estufa.

O beneficiário com o Kit Churros, Jason Costa de Souza, falou com gratidão por ter sido um dos comtemplados com o equipamento.

“Estou muito feliz com o recebimento deste equipamento que, com certeza, vai fazer a diferença na minha vida e na vida da minha família, em especial dos meus filhos, porque agora vou poder dar a eles mais qualidade de vida através do meu esforço e trabalho”, comentou Jason.

O prefeito de Passagem Franca, Malon Torres, falou da importante parceria com o Governo do Estado. “Uma parceria fundamental com o Governo do Estado através da Sedes, que hoje muda a situação dessas pessoas, com o recebimento dos equipamentos do Programa Mais Renda. A partir de agora, teremos um fomento na economia da nossa cidade, além do incentivo para essas famílias”, foi o que disse o prefeito.

O programa Mais Renda prepara o beneficiário para administrar o seu empreendimento, as boas práticas de manipulação de alimentos, biossegurança nos salões de beleza, cuidados necessários com o equipamento e atendimento sem oferecer risco aos clientes, assim como a eles e seus auxiliares.

Antes de receberem os equipamentos, os beneficiários participaram de capacitações para melhor administrar seu empreendimento. O treinamento é uma etapa obrigatória para participação no programa e para que recebam os kits de equipamentos referentes à atividade que executam, cedidos pelo Governo do Estado.