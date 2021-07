Governo entrega cadeiras de rodas na região de Chapadinha

“Agora ela poderá passear e brincar, coisas que ajudarão a melhorar a vida dela como um todo”. Foi o que disse Dailmara Lima, de 31 anos, mãe de Isadora, de 9 anos, uma das contempladas com a doação de cadeiras de rodas realizada pelo Governo do Estado. A entrega de 34 cadeiras aconteceu nesta terça-feira (6), no Centro de Ensino de Tempo Integral Raimundo Araújo, em Chapadinha.

Além de Isadora, diagnosticada com paralisia aos 2 anos de idade e que usava uma cadeira pequena e pouco funcional, o pai de Maria Xavier, o senhor Osmar da Silva, de 74 anos, também foi contemplado com a ação. “A doação é boa tanto para mim como para ele. Hoje, sou eu quem cuida dele, e com a essa cadeira irá facilitar bastante, principalmente na hora de carregá-lo, de dar banho e ajudá-lo nas atividades do dia a dia”, comentou Maria Xavier.

O vice-governador, Carlos Brandão, e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, realizaram pessoalmente a entrega. “O que fizemos hoje é dar visibilidade a pessoas que estavam no aguardo do benefício que agora foi materializado. Ao promovermos esse ato, estamos beneficiando também as famílias, uma vez que elas participam da conquista e da retomada da liberdade de ir e vir de cada contemplado”, disse.

As cadeiras doadas atendem aos públicos infantil, adulto e pessoas obesas. Construídas em aço carbono, os utensílios possuem estrutura dobrável em forma de “X”, com eixos de aço reforçado e sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras. Elas contam ainda com apoios para os braços removíveis e também para os pés, com opção de ajuste na altura.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ressaltou que a ação é reflexo da preocupação do Governo do Estado em promover a melhoria da qualidade de vida dos maranhenses. “Esse é um grande programa que oferece condições básicas de deslocamento seguro às pessoas que precisam. Ações como esta demonstram que fazemos parte de uma gestão que tem um olhar amplo e sensível acerca das necessidades da população maranhense”, disse o secretário.

Além de Chapadinha, na região serão entregues, nesta quarta-feira (7), nove cadeiras em Santa Quitéria e outras seis em Anapurus.

A doação acontece por solicitação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (CEPD). Ao atender ao pedido, a gestão estadual sinaliza o compromisso de garantir a mobilidade da pessoa com deficiência dentro da cidade, de forma que, seja ela criança, adulto ou idoso, possa ter acesso à escola, à saúde e ao lazer.