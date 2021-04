Governo entrega 24 novas obras na educação em municípios maranhenses

Escolas, bibliotecas, quadras poliesportivas e outros itens, totalizando 24 novos equipamentos, foram entregues pelo Governo do Estado. A série de melhorias infraestruturais integra o programa estadual Escola Digna e marca ainda o Dia Mundial da Educação, comemorado nesta quarta-feira (28). O governador Flávio Dino fez as entregas, em evento virtual, no Palácio dos Leões. Mais de 10 municípios foram contemplados nesta etapa, incluindo a capital.

O governador Flávio Dino, que há 28 anos é do quadro de professores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ressaltou que no Dia Mundial da Educação, o governo promove plantios e semeaduras de sonhos, dignidades e direitos, frisando o programa Escola Digna. “É um programa que considero a maior obra estruturante da história deste estado. Desejo que esse programa se enraíze no coração do povo do nosso Estado, dos educadores e estudantes. Que esse programa seja impulsionado, jamais enfraquecido. Temos muitas escolas para inaugurar este ano, em parceria com os municípios. Agradeço a todos que fizeram parte neste momento e quero dizer que avançamos muito e vamos avançar ainda mais no combate às desigualdades”, pontuou.

Na ocasião do evento, foram apresentados vídeos referindo à data comemorativa e às obras, com falas de profissionais da área, autoridades políticas e estudantes. O secretário de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão, enfatizou que a data é “a celebração da vida e da educação”, citando a marca de mais de 21 mil profissionais da área vacinados contra a Covid-19 e destacando as obras entregues. “Agradeço ao governador, aos profissionais da saúde, aos gestores municipais que somam na execução destas obras”, reforçou Felipe Camarão.

Na lista de obras inauguradas em São Luís, está a unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), no bairro Tamancão, Vila Maranhão. O prédio histórico foi completamente restaurado e a obra beneficia ainda a comunidade com abastecimento de água, uma melhoria há décadas esperada. “Já tínhamos o prazer de viver aqui e hoje, mais ainda, por essa escola que estamos recebendo. O Governo tem trabalhado para nos garantir coisas maravilhosas como essa nova escola”, disse o presidente da Associação de Moradores, Robenilson Campos.

Na capital foram entregues ainda o CE Antônio Ribeiro da Silva; Escola de Cinema; CE Professor Luiz Alves Ferreira – Prof. Luizão; Escola Avenida Quarto Centenário; e Educandário Manoel da Conceição Pinheiro Sobrinho. O Dia Mundial da Educação foi instituído há 19 anos, por líderes de 164 países, incluindo o Brasil. A data simboliza o compromisso dessas nações com o desenvolvimento da educação.

Mais inaugurações

Outros municípios contemplados foram Bacabal, que receberá o IEMA reformado; Cururupu, com a reforma do Farol do Saber; e Montes Altos, onde o Governo do Estado construiu a Escola Indígena HYCPAHEH. O município de Bom Jardim, que recebe o Centro de Ensino Newton Serra totalmente reformado; Buritirana, onde o Governo construiu o Centro de Ensino Flaudismar Alves de Sousa; a cidade de Tasso Fragoso, com a obra no Centro de Ensino Eneas Maia Filho; Peritoró, reforma do CE Engenheiro Roberto Cunha; Coroatá, na construção da Biblioteca Farol do Saber Maria José Ferreira Cunha Amador e da biblioteca do Centro de Ensino Clodomir Milet.

As entregas contemplaram ainda os municípios de São João do Paraíso, que teve reformado o Centro de Ensino Delfino Aguiar; Dom Pedro, com a reforma e ampliação do Centro Educa Mais Ana Isabel Tavares; Arame, na reforma dos Centros de Ensino Felipe de Barros Lima e Bem Ony Gomes; Viana, com entrega da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Nossa Senhora da Conceição e construção da Unidade Plena IEMA Dom Hamleto de Angelis; e a cidade de Parnarama, que teve reformado o Centro de Ensino Mestre Tibério.