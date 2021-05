Governo encerra drive-thru de vacinação contra a Covid-19 com mais de 12 mil pessoas atendidas

Mais de 12 mil pessoas foram atendidas no drive-thru de vacinação contra a Covid-19, instalado pelo Governo do Estado, no estacionamento do Shopping São Luís. O serviço, que encerrou as atividades nesta terça-feira (18), teve como público-alvo profissionais da Educação, das redes estadual, federal e da Segurança.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanhou o último dia de atividades. “Em nome da população maranhense, só temos a agradecer ao desempenho de todos os profissionais. Todo o processo de trabalho realizado aqui foi um sucesso, tanto que este ponto se tornou referência para o estado. Tenho certeza de que iremos vencer e um dia lembraremos deste serviço como uma de nossas contribuições contra a pandemia”, disse.

Das 12.899 pessoas que passaram pelo drive, 6.234 completaram o ciclo de imunização, com a primeira e a segunda dose. Os profissionais que ainda precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca serão, posteriormente, orientados a completar o esquema vacinal no período informado na carteira de vacinação.

Entre os grupos de profissionais vacinados estão os da Segurança e Salvamento. O secretário de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), Murilo Andrade, reforçou a importância do serviço. “Pudemos vacinar os nossos trabalhadores juntamente com os da Polícia Militar e outras instituições da Segurança. Cientes da importância do drive-thru, nossos servidores auxiliaram no trabalho de imunização. Permanecemos à disposição da SES para ajudar a população no que for possível e necessário”, destacou.

No drive, 4.710 profissionais da Educação receberam a primeira dose da vacina. A professora da rede estadual, Marta Martins, parabenizou a iniciativa. “O Governo do Estado está de parabéns. O espaço é amplo, organizado, os profissionais são bastante cordiais. O meu agradecimento é primeiramente a Deus e também a toda a organização da Secretaria de Saúde. Que, até a finalização desse processo contra a Covid-19, as coisas permaneçam de forma tranquila”, desejou a professora.

Além dos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES), cuja coordenação do espaço se deu por meio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), o equipamento contou com enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e do CBMMA.