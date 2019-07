Governo e Vale firmam parceria para investimentos de R$ 60,3 milhões em educação, patrimônio histórico e segurança no MA

A parceria garante novos investimentos nas áreas de Educação, restauro do Patrimônio Histórico de São Luís, saneamento e segurança pública. O Corpo de Bombeiros do Maranhão também será beneficiado com novos equipamentos

Cerimônia da Assinatura do Protocolo de Intenções (Foto: Gilson Teixeira)

A Vale anunciou nesta terça-feira (2) um conjunto de investimentos no Maranhão nas áreas de educação, saúde, patrimônio histórico e segurança. Um termo de cooperação foi assinado pelo governador Flávio Dino e o diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, no valor de R$ 52,2 milhões. O investimento inclui a construção e reforma de escolas, novos laboratórios técnicos, apoio na formação de educadores, alfabetização de crianças e restauro de prédios no centro histórico da capital. As ações devem ser iniciadas ainda este ano. Além da parceria com o Governo, a Vale anunciou a doação de R$ 8,14 milhões ao Corpo de Bombeiros, em reconhecimento ao serviço prestado pela corporação à população do estado.



“Hoje estamos assinando um importante documento de parcerias com a empresa que atua no Maranhão, a Vale, acordo esse que implicará a realização de investimentos em várias áreas. Destaco a adesão da empresa ao programa Nosso Centro, recentemente lançado. Só nessa área de restauração de patrimônio histórico são R$ 15 mi. E esse é um protocolo que tem consequências práticas e muito significativas girando em torno de R$ 60 mi”, pontuou o governador Flávio Dino.

Educação



Os investimentos em educação ampliarão o alcance do programa Escola Digna, com a construção de cinco novas escolas com mobiliário e sistema de abastecimento de água nas cidades de São Pedro da Água Branca, Igarapé do Meio, Tufilândia e Vila Nova dos Martírios. Além da construção, haverá reforma em três escolas nos municípios de Arari, Monção e Bom Jesus das Selvas.



Os Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMAs) também serão contemplados com a implantação de 12 novos laboratórios nas unidades de São Luís (Centro e Itaqui-Bacanga) e Santa Inês.



Com foco estruturante, a Fundação Vale atuará no processo de alfabetização plena de crianças de até 8 anos em 23 municípios do Maranhão, ao longo de 10 anos, alcançando mais de 200 mil estudantes, 1.500 escolas municipais e estaduais e mais de sete mil educadores da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental formados.



Outra linha de atuação está relacionada à promoção do livro e da leitura no Ensino Fundamental e Médio e projetos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo a doação de acervo às escolas. Apoiará, ainda, a Secretaria de Estado da Educação com diagnóstico e melhoria dos fluxos e processos.



A melhoria na qualidade da gestão da educação e nos processos de alfabetização é um compromisso de uma rede de parceiros, formada por instituições especializadas e dedicadas. São eles: Governo do Estado do Maranhão, Associação Cidade Escola Aprendiz, Ação Educativa, Instituto Avante, Instituto Formação, INAF, IPTI, Falconi, Movimento Todos pela Educação, Vale e Fundação Vale.



Preservação do Patrimônio Histórico



A identidade da cultura maranhense está intimamente ligada aos casarões do Centro Histórico, patrimônio de todos os maranhenses e do mundo. Em uma parceria com o programa Nosso Centro, desenvolvido pelo Governo do Estado, a Vale será responsável pela execução de obras de reforma em casarões emblemáticos, selecionados em comum acordo com o Governo, que será responsável pela elaboração dos projetos executivos.



Saneamento e Segurança Pública



O investimento em saneamento contempla um diagnóstico de abastecimento de água e esgotamento sanitário em São Luís e Raposa.



Para contribuir com o combate à criminalidade ao longo da Estrada de Ferro Carajás, a Vale cederá quatro imóveis da empresa, em regime de comodato, à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para que as Polícias Militar e Civil instalem bases operacionais, administrativas, centros de treinamento e alojamentos. Os imóveis estão localizados nas cidades de Vitória do Mearim, Alto Alegre do Pindaré, Açailândia e São Pedro da Água Branca.



“A história da Vale no Maranhão é marcada por parcerias e investimentos. Nosso compromisso com as pessoas daqui se renova há 33 anos porque a gente acredita que os resultados da empresa só serão bons se também forem acompanhados de geração de valor para os maranhenses. Estamos felizes com essa parceria porque são investimentos em áreas importantes para o governo, para a Vale e principalmente para quem vive ou visita o estado”, afirmou o diretor-executivo de Relações Institucionais da Vale, Luiz Eduardo Osorio.



Homenagem especial e doação ao Corpo de Bombeiros do Maranhão



Ainda no dia de hoje, pela manhã, data em que se comemora o Dia Nacional dos Bombeiros Militares, a Vale anunciou a doação R$ 8,14 milhões ao Corpo de Bombeiros do Maranhão em reconhecimento aos serviços prestados pela corporação.



Com a doação serão adquiridas 15 novas embarcações, que inclui botes infláveis, motos aquáticas; 290 equipamentos de combate a incêndio, 5 autobombatanque, 5 ambulâncias e 5 caminhonetes. Os equipamentos serão entregues ao Comando do Corpo de Bombeiros do Maranhão, com sede no Bacanga, em São Luís.

