Governo e Unicef discutem prioridades e plano de ação para 2019

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã de segunda-feira (10), a coordenadora do território Amazônia pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Anyoli Sanabria López, para discutir as prioridades e ações que as entidades podem trabalhar em regime de colaboração para o ano de 2019.

De acordo com o secretário de Estado de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, o Governo do Estado e Unicef definiram prioridade para políticas de educação, para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à escola; e saúde, principalmente no combate à mortalidade infantil.

“O Unicef parabenizou o Governo do Maranhão pelos programas que tem desenvolvido em torno da temática da infância e adolescência e apresentou as prioridades para 2019, para ver o que podemos colaborar juntos, sobretudo no enfrentamento à mortalidade infantil, combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e ações conjuntas de redução de mortalidade entre jovens”, assegurou Francisco Gonçalves.

Para Anyoli Sanabria, a estratégia do Unicef é trabalhar com mais ênfase nos municípios prioritários, que apresentaram os menores indicadores e precisam de mais ajuda para movimentar os índices positivamente.

“Estamos focando para desenvolver capacitações nesses municípios, para providenciar ferramentas, como a Busca Ativa Escolar – que ajuda a combater a exclusão escolar -, boas práticas para trajetória de sucesso escolar, e um conjunto de outras ferramentas que o Unicef pode disponibilizar”, garantiu Anyoli Sanabria.

Segundo a coordenadora, Unicef e Governo do Maranhão trabalharão conjuntamente em campanhas de mobilização e comunicação sobre direitos humanos. “Queremos, em parceria com a Sedihpop, fazer campanhas contra o trabalho infantil, casamento precoce, e a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes”, disse.

Também acompanharam a reunião o secretário de políticas públicas, Marcos Pacheco, e a coordenadora do escritório da Unicef em São Luís, Ofélia Ferreira.