Governo e Sebrae discutem parceria para incentivar empreendedorismo no Maranhão

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta segunda-feira (28), a nova diretoria do Sebrae Maranhão, presidida pelo empresário Raimundo Coelho. Durante a reunião, foram discutidas parcerias que ampliem ações de empreendedorismo no estado.

“Recebi em audiência a nova direção estadual do Sebrae. Ótimo clima de entendimento para que possamos avançar ainda mais no apoio a micro e pequenas empresas”, disse o governador Flávio Dino.

O presidente do Sebrae, Raimundo Coelho, explica que a entidade, em sua política de promover o desenvolvimento de micro empresas, possui ações que têm capacidade de chegar até os pequenos agricultores do Maranhão, bem como aos empresários de comércio, indústria e serviços.

“O foco do Governo do Estado, prioritariamente, são os pequenos empreendedores. Por isso nos dispusemos a conversar sobre parcerias, para consolidar as ideias e atingir melhores resultados para o empresariado maranhense”, afirmou Raimundo Coelho.

De acordo com Coelho, um dos projetos a ser desenvolvido envolve a área de educação empreendedora. “Vamos iniciar as conversas com a Secretaria de Educação, e levar esse conhecimento do empreendedorismo para professores e alunos. A gente precisa preparar os jovens para empreender, pois assim ele gera renda e emprego”, assegurou.

Para Expedito Rodrigues, da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), a reunião de alinhamento irá otimizar os recursos e ações das instituições, que já realizam parceria em cadeias do Gesso, Carne e Couro e Banana.

“O Sebrae é especialista na formação de empresários, e contamos com esse apoio para preparar o empreendedor para investir e aproveitar os recursos naturais que o Maranhão têm”, defendeu.

Acompanharam a reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; o superintendente do Sebrae Maranhão, Albertino Leal; o chefe de Gabinete da presidência do Sebrae Maranhão, Antônio Garcês; e o secretário adjunto de Infraestrutura e Projetos da Seinc, Luiz Amorim.