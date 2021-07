Governo e prefeituras realizam mais três edições do Arraial da Vacinação neste sábado (24)

O Governo do Estado e as prefeituras de Bom Jesus das Selvas, Lagoa do Mato e Grajaú realizam, neste sábado (24), os Arraiais da Vacinação contra a Covid-19 nos respectivos municípios. A ação, idealizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem acelerando a vacinação em todo o estado e já contemplou mais de 30 municípios maranhenses.

“Os Arraiais da Vacinação têm sido um sucesso e vêm contribuindo para que mais pessoas fiquem protegidas. O avanço da vacinação no nosso estado já vem provocando impactos positivos na rede estadual de saúde, reduzindo as internações e os óbitos por conta da doença. Depois de momentos tão difíceis nesta pandemia, poder observar esses resultados é um alívio para o coração”, ressalta o secretário Carlos Lula.

Em Bom Jesus das Selvas, o arraial acontecerá na Quadra Poliesportiva da Escola Ferdinan dos Santos Nunes, no bairro Nova Bom Jesus. A ação acontece das 8h às 17h e contemplará pessoas com a idade a partir de 35 anos.

Já em Lagoa do Mato, o público-alvo é a população com idade a partir de 25 anos. O Arraial da Vacinação no município acontecerá na Creche Municipal Tia Diva, das 8h às 16h. Na cidade de Grajaú, a ação ocorrerá na Praça Raimundo Simas, das 14h até às 22h, e será voltada para pessoas que têm a partir de 18 anos.

Para a vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto, cartão do SUS, cartão de vacinação e comprovante de residência. Em clima de São João, enquanto aguardam a vacinação, o público terá oportunidade de acompanhar apresentações juninas locais.

Por meio dos arraiais, mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas em mais de 30 municípios, entre eles Timon, Morros, Alcântara, Santa Inês, Açailândia, Balsas, Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Barreirinhas, São João dos Patos, Tutóia, Rosário, Riachão, Barra do Corda, Matões, Penalva, Dom Pedro, Parnarama, Arari, Colinas, Cururupu, Buriticupu, Bacabal, Coroatá, Jenipapo dos Vieiras, Montes Altos, Cachoeira Grande, Presidente Dutra e Afonso Cunha.