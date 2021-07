Governo e Prefeitura de Colinas promovem Arraial da Vacinação

O Governo do Estado e a Prefeitura de Colinas realizaram, nesta terça-feira (29), o Arraial da Vacinação no município. A ação funcionou em sistema de drive-thru na Praça Henrique Leite e, para pedestres, no Centro de Ensino Maria José Macedo Costa, das 8h às 20h, tendo como público-alvo pessoas de 30 anos ou mais que ainda não haviam recebido a primeira dose da vacina.

O vice-governador Carlos Brandão e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanharam a ação. “Estamos em um momento fundamental de combate ao coronavírus. O Maranhão tem vacinado sem parar e, por isso, estamos subido colocações no ranking nacional. Reiteramos que a vacinação é a única forma comprovadamente eficaz de proteção contra a doença, e quanto mais vacinarmos, mais cedo retomaremos as nossas atividades de forma plena, segura e feliz”, disse o vice-governador Carlos Brandão.

A mobilização, através dos arraiais, vem sendo promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com as prefeituras. O objetivo é apoiar os municípios a fim de que estes possam acelerar o ritmo da imunização contra a Covid-19, contribuindo no enfrentamento à pandemia no estado.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, destacou a importância da segunda dose no esquema de imunização. “A estratégia tem contribuído para que muitos busquem também a segunda dose. Além disso, temos como incentivo o Programa Dose Premiada, que busca motivar as pessoas a completarem o esquema de vacinação contra a Covid-19”, explicou Carlos Lula.

Segundo a prefeita de Colinas, Valmira Miranda, foi um dia mais que feliz para a população colinense. “Quando fizemos a solicitação, o secretário Carlos Lula não hesitou e, de pronto, concordou em realizar o Arraial da Vacinação em nosso município, encerrando com grande estilo as festividades do São João”, comemorou.

Além de Colinas, outros municípios maranhenses, fora da Grande Ilha de São Luís, já foram contemplados com o Arraial da Vacinação: Timon, Morros, Alcântara, Santa Inês, Açailândia, Balsas, Pinheiro, Imperatriz, Caxias, Barreirinhas, São João dos Patos, Tutóia, Rosário, Riachão, Barra do Corda, Matões, Penalva, Dom Pedro e Parnarama. Nesta terça-feira (29), o Arraial da Vacinação aconteceu também em Arari.