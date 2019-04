Governo e empresários de Imperatriz definem parcerias para a Fecoimp 2019

Nesta quarta-feira (03), o governador em exercício Carlos Brandão recebeu representantes da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII) no Palácio dos Leões. Na reunião com os empresários, foram apresentados os resultados da edição anterior e expectativas para a Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz (Fecoimp) de 2019, que será realizada no mês de setembro.

“Foi uma reunião muito boa, atendemos várias demandas da associação e uma delas é o apoio à Fecoimp, que todos os anos participamos porque consideramos que é um evento muito importante para a Região Tocantina”, afirmou Carlos Brandão.

Uma das medidas de apoio foi a renovação da cessão de uso do Centro de Convenções de Imperatriz. O prédio pertence ao Governo do Estado e está recebendo melhorias como a climatização.

Além disso, para o incentivo do comércio e desenvolvimento local, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), está revitalizando o Calçadão de Imperatriz, obra que transformará o espaço público no primeiro centro comercial coberto do Maranhão.

Para o presidente da ACII, Guilherme Maia, a aproximação entre a entidade e o governo do estado garantem benefícios para toda a região.

“Nós, como entidades de classe, buscamos fazer essa parceria porque é com a iniciativa privada junto ao governo do Estado que fazemos com o que o estado avance, cresça. De mãos dadas, podemos buscar soluções, apoiar o governo a realizar as ações que fortalecem a economia de toda uma região”, declarou o presidente da associação.

Fecoimp

Em sua 19ª edição, a Fecoimp este ano será realizada entre os dias 11 e 14 de setembro no Centro de Convenções de Imperatriz.

No ano passado, o governador Flávio Dino editou a Lei nº 10.798, de 5 de março de 2018, que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão a Feira do Comércio de Indústria de Imperatriz.

Nos últimos anos, foram cerca de 1.800 expositores locais e de diversos estados, atraindo mais de 600 mil visitantes. As expectativas para 2019 são as melhores possíveis, de acordo com o presidente da ACII.

“Com certeza será um sucesso e dessa vez com ar-condicionado”, completou Guilherme Maia.