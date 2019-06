Governo e Centrais Sindicais dialogam sobre melhorias para trabalhadores

Governador Flávio Dino recebeu presidentes e dirigentes das Centrais Sindicais do Maranhão no Palácio dos Leões (Foto: Nael Reis)

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta segunda-feira (24), presidentes e dirigentes das Centrais Sindicais do Maranhão. Na pauta do encontro, o diálogo e o estreitamento de laços entre o Governo do Estado e as categorias para andamento de uma série de ações que visam melhorias para os trabalhadores do estado.



Estiveram presentes dirigentes da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), CUT (Central Única dos Trabalhadores), Conlutas (Central Sindical e Popular Conlutas), Força Sindical, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), UGT (União Geral dos Trabalhadores) e NCST (Nova Central Sindical dos Trabalhadores).



A reunião teve início com a exposição do governador Flávio Dino sobre o atual quadro econômico e fiscal do Maranhão. Entre os temas apresentados, os esforços realizados pelo Governo do Estado para manter o pagamento de salários em dia e dos precatórios, além dos investimentos públicos que resultaram na geração de emprego e renda para os maranhenses, mesmo em meio ao quadro de recessão nacional.



Os representantes sindicais puderam expor todas as demandas ao governador, bem como sugerir atuações em áreas que fortaleçam o fomento de emprego no Maranhão. O presidente da NCST, Aníbal Lins, parabenizou a inciativa democrática do Governo do Estado de receber as sete Centrais Sindicais do Maranhão.

“Fato, salvo melhor juízo, inédito, ou pelo menos incomum, na atual conjuntura. E, portanto, há que se registrar o nosso louvor e a nossa gratidão pela iniciativa”, afirmou Aníbal Lins, reforçando a ideia dos demais representantes de montar um fórum permanente de interlocução do movimento sindical com o Governo do Estado.



Para Frazão de Oliveira, presidente da Força Sindical, o momento foi oportuno para abrir diálogo com o governador Flávio Dino. “É importante esse entendimento, como um Governo democrático, de que é necessário conversar com os movimentos de base dos trabalhadores, como as Centrais Sindicais e os seus sindicatos”, realçou.



Também participaram da reunião o vice-governador Carlos Brandão, o deputado federal Márcio Jerry, além dos secretários estaduais Marcelo Tavares (Casa Civil), Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos), Flávia Alexandrina (Gestão, Patrimônio e Assistência aos Servidores) e Jowberth Frank (Trabalho e a Economia Solidária).