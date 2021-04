Governo do Maranhão reforça trabalhos de manutenção nas rodovias estaduais

A atuação do Governo do Estado na manutenção das rodovias que interligam as diversas regiões do Maranhão é uma atividade permanente e tem um rigoroso cronograma de trabalho e monitoramento, por meio das equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), em vários pontos do estado.

Em Cajari, os trabalhos de pavimentação foram intensificados para recompor o pavimento em 14,5 quilômetros. A equipe técnica realizou um trabalho de restauração completa no trecho para garantir a trafegabilidade aos condutores.

Em alguns pontos, onde a área estava deteriorada, foi realizado um trabalho de recuperação de base e sub-base e ao longo do percurso outras áreas receberam recapeamento, tapa buracos e instalação de dispositivos de drenagem. Cajari tem uma importante rota pela MA-317, fazendo a conexão com a MA-014 e interligando o município com outras cidades como Viana, Monção, Vitória do Mearim e Penalva.

O secretário de Estado da Sinfra, Clayton Noleto, destaca que esse é um trabalho permanente da pasta, principalmente durante o período chuvoso. “O tráfego de veículos na nossa malha viária é intenso, e com a chegada do período de chuvas, nosso cuidado é rodobrado. Em Cajari, nossas equipes realizaram um importante trabalho, e agora vamos sinalizar e concluir a obra”, disse.

O Governo também está realizando serviços de melhoramento na Regional de Bacabal, na via que vai do entroncamento da BR-316 até Satubinha. No total, serão 14 km de trabalhos realizados, com serviços de recomposição de base, TSD e selagem com microrevestimento.

Na capital, São Luís, os trabalhos também podem ser vistos nas rodovias que interligam a Grande Ilha. Agora, ações de recomposição da camada asfáltica estão sendo realizadas na MA-201, próximo ao Pátio Norte.