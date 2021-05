Governo do Maranhão reforça investimentos para a educação na capital e no interior do estado

O Governo do Maranhão segue investindo na área da educação. O vice-governador Carlos Brandão e o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, assinaram, na segunda-feira (3), ordens de serviço para 22 obras de melhorias dos equipamentos educacionais de nove municípios maranhenses. A solenidade também contou com a presença do secretário de Estado da Cultura (Secma), Anderson Lindoso.

O vice-governador Carlos Brandão destacou que os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado em garantir educação digna e de qualidade.

“São obras que demonstram que a educação é prioridade na gestão estadual. Já melhoramos a nossa posição no IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] e continuaremos melhorando, ainda mais, não só investindo em prédios públicos, mas, também, investindo na qualidade do nosso ensino. Estamos no caminho certo. Só através da educação é que podemos conseguir um futuro melhor para os nossos jovens e para os nossos adultos”, enfatizou Carlos Brandão.

O secretário Felipe Camarão, em seu pronunciamento, frisou que o programa Escola Digna tem melhorado a vida de muitos maranhenses. “O programa Escola Digna, para além de paredes e tijolos, é um programa que tem transformado a vida das pessoas. A nossa capital, São Luís, é, hoje, a sexta melhor capital do Brasil no IDEB. Um feito notável que precisamos celebrar”, pontuou.

Representando todos os prefeitos presentes, a prefeita de Colinas, Valmira Miranda, expressou a sua felicidade em receber o recurso para as obras. “É um dia ímpar para todos os prefeitos que estão recebendo esse investimento. Em Colinas, não é diferente. Estamos muito felizes em receber duas Escolas Dignas. É uma alegria muito grande”, disse a prefeita.

Investimentos

Serão 22 obras – totalizando um investimento de quase R$ 30 milhões -, que trarão benefícios para a comunidade escolar. Entre os serviços autorizados, estão a construção e a reforma de escolas, de centro educacionais, de quadras esportivas e de Faróis do Saber.

Os municípios contemplados com as assinaturas foram: João Lisboa, Presidente Vargas, Lima Campos, Presidente Sarney, Bacabeira, Santo Amaro, Luís Domingues, Colinas e São Luís.