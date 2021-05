Governo do Maranhão recebe 600 mil testes do Ministério da Saúde para intensificar rastreamento de casos da Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde, neste domingo (23), 600 mil testes de antígeno para rastreamento de novos casos da Covid-19 nas principais entradas do Maranhão. A testagem será realizada nos aeroportos de São Luís e Imperatriz, na região portuária de São Luís e em outros pontos da Grande Ilha.

Os testes foram entregues pessoalmente pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que na oportunidade também anunciou o acréscimo de 5% de doses de vacinas contra a Covid-19 para imunização da população dos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

“Nós trabalhamos juntos não só para evitar a transmissão comunitária da variante indiana, mas também para enfrentar a pandemia da Covid-19. Nosso objetivo aqui é fortalecer o Sistema Único de Saúde nessa grande ação integrada. Serão mais 300 mil doses para a Ilha e realização, de maneira pioneira no Brasil, de testagem em massa com teste de antígeno rápido”, afirmou o ministro.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, destacou a disposição do estado em atuar como parceiro das ações para o monitoramento das portas de entrada marítimas e aéreas do território maranhense. “Tanto no que se refere a aeroportos e portos, onde o comando é da Anvisa, a Secretaria da Saúde do Estado e, creio que a do município, estão à disposição para ceder recursos humanos, a fim de que essas ações sejam possíveis dentro do planejamento feito pelo Ministério da Saúde. No que se refere à comunidade, nós já temos uma ação muito intensa e vamos ampliar isso com a disponibilização desses testes rápidos para detecção da Covid-19”, disse o governador.

Vacina contra a gripe

Para o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a atuação conjunta é essencial para o fortalecimento das ações de vigilância e cuidado da população. “Estado e União estão de mãos dadas no sentido de fazer o que importa, que é cuidar das pessoas. O fato de termos mais vacinas para conseguirmos imunizar mais rápido a população é ótimo e trará um pouco mais de tranquilidade, assim como a testagem em massa que é extremamente importante”, ressaltou.

O ministro Marcelo Queiroga também lembrou da importância da vacinação contra a gripe, outra frente essencial para que as unidades de saúde mantenham vagas disponíveis para Covid e outras doenças prevalentes, como enfermidades cardíacas e oncológicas.

“Na hora que precisar mais, o governo [Federal] trará, não só testes, mas vacinas e insumos estratégicos para o sistema de saúde, como é o caso do kit de intubação, fortalecer a questão do oxigênio e lembrar a população do Maranhão que também está acontecendo a vacina contra a gripe. Devemos lembrar que a gripe também leva a Síndromes Respiratórias Agudas Graves, que podem impactar nosso sistema de saúde. É importante que, nesse momento, tenhamos vagas disponíveis para atender não só aqueles que têm Covid e precisam de nossas UTIs, mas aqueles que têm as doenças prevalentes, como é o caso das doenças cardíacas, a oncologia, enfim, toda a agenda da saúde pública”, enfatizou Queiroga.

Início da Testagem

A testagem para rastreamento de casos da Covid-19 começou ainda neste domingo (23), no Porto do Itaqui. Os trabalhadores foram submetidos ao exame de antígeno para diagnóstico do vírus.

O conferente Arthur Vinícius Teixeira, 27 anos, trabalha no Porto do Itaqui, passou pelo teste e destacou a necessidade dessa iniciativa. “Nós trabalhamos na área de risco e durante a pandemia não paramos, por isso a testagem é de extrema importância, justamente para prevenir um aumento nos casos e evitar o contágio dentro do ambiente de trabalho”, pontuou.

Dos 10 profissionais submetidos ao exame, todos testaram negativo para a Covid-19.