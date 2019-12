Governo do Maranhão promove oficiais e praças do Corpo de Bombeiros

O Governo do Maranhão promoveu, na quinta-feira (26), mais 197 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). A solenidade ocorreu no quartel do Comando Geral do CBMMA e contou também com a entrega de condecorações a personalidades com relevantes serviços prestados à corporação.

O vice-governador Carlos Brandão foi um dos agraciados com a medalha Alferes Moraes Santos, a maior comenda do CBBMA. “É motivo de muito orgulho e também é um estímulo para continuarmos colaborando com o trabalho fundamental dessa importante instituição”, agradeceu.

Carlos Brandão ressaltou a atenção que o Corpo de Bombeiros tem recebido na gestão do governador Flávio Dino, como investimentos para a modernização dos equipamentos e estrutura física, incremento do número de militares, bem como a valorização do trabalho realizado, com aumento de salários e reconhecimento de garantias.

“Essas promoções reafirmam o nosso compromisso com essa corporação, que presta um relevantíssimo serviço à comunidade, não só no combate a incêndios, como também nas atividades cotidianas de defesa civil, de proteção a toda forma de vida”, afirmou o vice- governador.

De acordo com os critérios de antiguidade, merecimento e tempo de serviço, foram promovidos militares dos quadros de combatente e administrativo aos postos de segundo-tenente; subtenente; e primeiro, segundo e terceiro-sargento.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Célio Roberto Araújo, é mais um momento de valorização da corporação. “A gestão do governador Flávio Dino muito tem se empenhado, desde 2015, em garantir melhorias para que o Corpo de Bombeiros consiga prestar um serviço de qualidade à sociedade maranhense, e essas promoções são um exemplo desse compromisso”, pontuou o coronel.