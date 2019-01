Governo do Maranhão prevê concursos públicos em mais de 10 áreas neste ano

Em proposta orçamentária aprovada em dezembro de 2018 pela Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), o governador Flávio Dino direcionou recursos para concursos públicos em mais de 10 órgãos do Estado. São previstos R$ 222,7 milhões em investimentos para criação, provimento e contratação de pessoal, por meio de realização de novos concursos ou convocações de aprovados em certames anteriores. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê ao todo 2.762 novas vagas para o ano de 2019, das quais 2.000 são para a Polícia Militar do Maranhão.

Mesmo sob forte crise fiscal enfrentada pelo país, o governador Flávio Dino conseguiu manter a responsabilidade fiscal do Estado, permitindo continuar a valorização dos servidores como prioridade. “O meu compromisso é de continuar qualificando o serviço público. Vivemos uma era em que infelizmente, hoje, muitos colegas governadores ao tomarem posse falaram de menos Estado, menos serviço público, menos servidores públicos. Eu creio em outro ideário. Só é possível haver desenvolvimento com serviço público e gratuito”, afirmou durante a posse, no início do mês.

Desde 2015, o Governo do Maranhão abriu mais de 6.000 novas vagas para o ingresso de pessoas no serviço público estadual por meio de concursos públicos ou seletivos.

Para 2019, o Governo do Maranhão reservou, na Lei Orçamentária Anual, condições para que órgãos e secretarias da administração estadual possam realizar novos concursos ou convocar aprovados em certames anteriores, de acordo com disponibilidade financeira.

Veja as vagas previstas

Polícia Militar do Maranhão – 2.000 vagas

Polícia Civil – 150 vagas

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – 100 vagas

Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) – 150 vagas

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) – 120 vagas

Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Aged) – 100 vagas

Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) – 42 vagas

Procuradoria Geral do Estado (PGE) – 30 vagas

Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan) – 30 vagas

Secretaria de meio Ambiente e Recursos Naturais – 10 vagas

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e do Consumidor (Procon) – 10 vagas

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) – 10 vagas