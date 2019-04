Governo do Maranhão nomeará mais 133 policiais militares

O Governo do Estado convocará para nomeação 133 novos policiais militares para reforçar a Segurança Pública do Maranhão. Em finalização, o edital chamará 100 aprovados do cadastro de reserva do concurso de 2017 e 33 oriundos do concurso de 2012, todos habilitados anteriormente na fase do curso de formação.

Com esta nomeação, o Maranhão chega a marca de mais de 15.100, entre policiais militares, civis e bombeiros. O governador Flávio Dino destaca que os candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas no edital do concurso, foram nomeados e se encontram em exercício.

Com mais esta chamada, que deverá se somar a outras, conforme disponibilidade orçamentária, haverá um grande fortalecimento na Segurança Pública do Maranhão, potencializando resultados no setor que já tem sido satisfatórios nos último anos.

“Nós somos o Governo que mais fez nomeações na polícia. Tanto é que temos o maior contingente da história da polícia no estado. Significa que nós criamos condições para aquilo que nós estamos vendo como emergencial, como por exemplo a diminuição da taxa de homicídios, uma das maiores reduções que há no país no presente momento”, aponta o governador. Ele ainda lembra que o Estado realizou outros investimentos no setor, como a aquisição de mais de 100 viaturas e de armas e munições.

A secretária de Estado de Gestão, Previdência e Assistência do Servidor, Flávia Alexandrina, explica que há um esforço do Governo do Estado para convocar o máximo possível de policiais, de forma mais ágil, mas destaca a preocupação de sempre respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – quando ultrapassado o parâmetro da LRF, há um consequente colapso econômico no Estado, que pode resultar, inclusive, em falhas no pagamento da folha de servidores, como a exemplo de outros estado brasileiros. “Estaremos progressivamente convocando para posteriores nomeações”, destacou a secretária.

Convocados para formação

Em março, foram convocados 150 candidatos que estavam em situação de sub júdice dos concursos da Polícia Militar para participação no curso de formação (etapa de concurso), já iniciado.