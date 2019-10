Governo do Maranhão garante repasse emergencial e remédios para Hospital Aldenora Bello

O Governo do Maranhão recebeu, nesta sexta-feira (18), um grupo de familiares de pacientes do Hospital Aldenora Bello, unidade gerenciada pela Fundação Antonio Dino, em São Luís. Entre os pedidos do grupo, apoio do Estado para suprir a falta de medicamento essencial ao tratamento dos pacientes oncológicos. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, recebeu o grupo, no Palácio dos Leões, e anunciou, entre outras coisas, o pagamento emergencial de R$ 360 mil para auxílio a entidade filantrópica.

“Ouvimos atentamente a aflição dessas famílias e apresentamos todas as ações do Governo do Estado em apoio a Fundação Antonio Dino, desde recursos financeiros até insumos. Todas as medidas visam garantir o retorno do atendimento às crianças com câncer e ele precisa acontecer o mais urgente possível”, assegurou.

No encontro, o gestor da pasta da saúde anunciou o envio de medicamento para o Hospital Aldenora Bello, que permitirá a retomada do tratamento pediátrico. Outra ajuda compartilhada na reunião pode vir do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. O Conselho, formado por diversas entidades, vai estudar estratégias para impedir que a crise financeira da Fundação Antonio Dino prejudique o tratamento dos pacientes oncológicos atendidos no Aldenora.

Fernanda Silva, mãe da Lara Cecília, 5 anos, estava entre os participantes da reunião. A preocupação dela é com a filha, que luta contra a leucemia. “Nesta reunião, especificamente, a gente sentiu que foi satisfatória, teve um resultado bom. A gente conseguiu os medicamentos que estamos precisando mais emergencialmente. Essas doses vão beneficiar muito as crianças”, disse, aliviada.