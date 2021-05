Governo do Maranhão, FMF e TV Mirante celebram acordo para transmissão ao vivo da final do Campeonato Maranhense

Em reunião realizada nesta quinta-feira (13), no Salão de Atos do Palácio dos Leões, sobre a participação do público no Estádio Castelão, na final do Campeonato Maranhense 2021, o Governo do Maranhão optou por manter as restrições de público no estádio já que as partidas da final serão transmitidas pela TV Mirante, em canal aberto, para todo o Maranhão.

O secretário de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, explicou a decisão. “As autoridades sanitárias estaduais já haviam elaborado todo o protocolo para a realização do evento teste que aconteceria no domingo, inclusive já havíamos tido reuniões com a PM, Corpo de Bombeiros e outros órgãos que participariam do evento. E, então, surgiu essa possibilidade ímpar, que foi a da transmissão ao vivo da partida pela TV Mirante, afiliada da Rede Globo, para todo o Maranhão. Entendemos que diante dessa oportunidade seria mais interessante optarmos pela transmissão, já que alcançará um universo muito maior de torcedores em todo nosso estado”, reforçou.

Participaram da reunião, representantes das Secretarias de Esportes e Lazer (Sedel), Saúde (SES), Segurança Pública (SSP), Governo (Segov), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), Vigilância Sanitária Estadual; e representantes dos clubes Sampaio Corrêa, Moto Clube e da Federação Maranhense de Futebol (FMF).

A partida entre Moto Clube e Sampaio Corrêa será exibida na TV Mirante, às 10h deste domingo (16), alcançando todo o estado e garantindo maior segurança sanitária aos torcedores. Os eventos testes seguem suspensos.