Governo do Maranhão entrega tíquetes do Vale Gás para famílias em 210 municípios maranhenses

O programa estadual Vale Gás teve sua primeira etapa de entregas, nesta quarta-feira (19), marcando o Dia D da ação. Em solenidade no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino fez a distribuição dos tíquetes a beneficiários de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O benefício começou a ser entregue simultaneamente em mais 207 cidades. Ao todo 119 mil famílias serão beneficiadas. O Vale Gás integra as ações do programa Comida na Mesa, que distribuiu ainda cestas de alimentos às famílias.

“Estamos promovendo, neste momento, uma grande união, em torno de causas vitais às famílias do nosso estado. A parceria com a Nacional Gás nos proporciona encontrar um caminho para as pessoas terem acesso a um benefício, que sirva efetivamente a quem tem mais necessidade. Esse programa mostra que, na prática, estamos cumprindo o que decidimos no começo da pandemia, ou seja, cuidar da saúde e da vida e ao mesmo tempo, proteger a economia, os empregos e cuidar do social para que haja condições de enfrentamento da crise sanitária e das famílias se manterem nesse momento”, frisou o governador Flávio Dino.

“Mais um programa do Governo em que estamos fazendo entregas dos benefícios e, neste momento, famílias em 210 municípios estão recebendo os tíquetes. São mais de 115 mil famílias que serão alcançadas com o Vale Gás. Uma ação importante neste momento que enfrentamos [adversidades], no qual houve aumento das desigualdades sociais, por conta da pandemia da Covid-19. O Vale Gás vem para ajudar os que mais precisam”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), Márcio Honaiser.

“Esta ação é muito importante, sobretudo neste contexto social, econômico e de saúde que passamos com a Covid-19. O bem-estar social é uma preocupação constante da nossa empresa e não estamos medindo esforços para contribuir em ações que reduzam os impactos nessa pandemia. A Nacional Gás Paragás pertence ao grupo Edson Queiroz, que completa 70 anos e em todo este tempo, procurando ser parceiros em ações que entregassem valor à sociedade e, neste caso, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade”, pontuou o representante da Nacional Gás, Carleno Freitas. A empresa foi a distribuidora credenciada para o programa estadual.

O prefeito de Balsas, Erick Augusto Costa e Silva, ressaltou a iniciativa do Governo do Estado. “Agradeço o apoio do governador Flávio Dino, essa parceria do Governo, que mesmo em momento de pandemia está garantindo benefícios a nosso município”, frisou.

Entre os municípios alcançados neste Dia D do Vale Gás estão São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Pinheiro, Fortaleza dos Nogueira, Codó, Coroatá, Mirinzal, Governador Nunes Freire, Olho d’Água das Cunhãs, Tufilândia, Bela Vista, Icatu, Vila Nova dos Martírios, dentre tantos outros.

A dona de casa Adriana Costa Gomes, de Tufilândia, frisou que o programa é importante para as famílias em todo o estado. “Chegou em momento importante, em que todos estão passando por dificuldades por conta da pandemia”, disse.

Já a doméstica Marlene do Nascimento Pessoa, moradora de Codó, parabenizou a ação e frisou que “chegou em boa hora, em um momento em que todos estamos precisando e que enfrentamos muitas dificuldades com essa pandemia”. Outra moradora de Codó, a dona de casa Sandra Maria Silva disse que “esse auxílio vai ajudar bastante a gente, que estava precisando muito. Eu só tenho a agradecer ao governador Flávio Dino”.

Francilene Cutrim é da cidade de Viana e elogiou a ação da gestão estadual em entregar os tíquetes do Vale Gás. “Para mim representa uma melhoria. Muitas famílias não têm como comprar o gás nesse momento em que está muito caro. Muitas pessoas serão beneficiadas e isso é importante. Com esse benefício, é um custo a menos que vamos ter”, comentou a dona de casa.

O Vale Gás é coordenado pela Sedes para amenizar os reflexos da pandemia da Covid-19 e fortalecer a política estadual de segurança alimentar. Participam do Vale Gás, as pessoas inscritas no CadÚnico, que receberão até três vales para fazer a recarga do botijão de 13 quilos. Em São Luís, devido à demanda, a entrega dos tíquetes do Vale Gás ocorrerá na próxima semana contemplando 15 mil beneficiários.

Na solenidade realizada no Palácio dos Leões, também estiveram presentes o vice-governador Carlos Brandão; Blandine Saraiva, representante da empresa Nacional Gás; a subsecretária da Sedes, Larissa Abdalla Britto; secretária adjunta de Renda e Cidadania, Gabriela Borges; secretária adjunta de Assistência Social, Margarete Cutrim; secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda de São José de Ribamar, Gilvana Matos; secretária municipal de Assistência Social de Paço do Lumiar, Maria Helena Vieira; o secretário municipal de Assistência Social de Raposa, Romilson Lopes Fróes; e beneficiários selecionados no programa.