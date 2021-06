Governo do Maranhão assina ordem de serviço para reconstrução do Castelinho

O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o secretário de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, assinaram, ao fim da tarde de quarta-feira (9), ordem de serviço para o início da obra do Ginásio Georgiana Pflueger (Castelinho), em São Luís.

Os investimentos são de mais de R$ 22 milhões e a previsão de entrega da obra é de 12 meses. A obra será executada pela empresa Silveira Engenharia e Construção, vencedora da licitação.

Com um projeto de engenharia tecnológico e inclusivo, a nova praça esportiva contará com vestiários, banheiros, academia, alojamentos, sala vip, área de administração, lanchonete, área de paisagismo, sinalizações, estacionamento, acessibilidade e iluminação.

O vice-governador Carlos Brandão pontuou sobre os esforços realizados pelo Governo do Maranhão em garantir ações e projetos que gerem incentivo ao esporte, aliado a geração de renda para o povo.

“Este é o momento em que o Governo do Maranhão se destaca não somente por ações de combate à Covid-19, mas, em algo que consideramos fundamental para estes tempos de crise: gerar emprego e renda. Com um investimento de R$ 22 milhões, estamos propiciando novas oportunidades ao setor da construção para, no contexto ideal, entregarmos à população um ginásio perfeitamente adequado aos diversos públicos e finalidades”, comentou.

O secretário de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, enfatizou a importância que a obra representará ao povo maranhense. “Muito feliz por esse momento que antecede a tão esperada obra do Castelinho. O equipamento, além de garantir à população o esporte e o lazer, vai gerar emprego ao povo. E falar de emprego, neste momento de pandemia, é muito empolgante. Agradeço ao governador Flávio Dino, ao vice-governador Carlos Brandão e a todos que contribuíram conosco nesse grandioso projeto”, agradeceu.

Também acompanharam a assinatura da ordem de serviço, o secretário de Estado de Articulação Política, Rubens Pereira Júnior; os vereadores Paulo Victor e Beto Castro; o presidente da Federação Maranhense de Basquete, Rubem Goulart; e o presidente da Associação Paradesportiva do Maranhão, André Bianco.