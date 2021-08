Governo do Maranhão adere campanha mundial Race to Zero para zerar emissões de carbono

O governador Flávio Dino participou do evento Race to Zero – Corrida ao Zero no Brasil virtualmente, nesta quarta-feira (4), acompanhando do Palácio dos Leões. Na ocasião, o governador firmou compromissos de redução na emissão de gases de efeito estufa, colocando o Maranhão no rol dos que aderiram a campanha. Dino foi convidado ao evento pelo Embaixador do Reino Unido, Peter Wilson e levou às discussões o Plano de Recuperação Verde (PRV) da Amazônia Legal, como contribuinte para os esforços na redução da emissão de gases de efeito estufa.

“O Maranhão exerce a presidência do Consórcio da Amazônia Legal e lançou o PRV para formatar ações conjuntas dos nove estados da Amazônia, alinhados com os objetivos constantes de convenções internacionais. O PRV é nossa contribuição para o debate em torno da segurança climática do planeta, para a qual os serviços ambientais e ecossistêmicos, prestados pela Amazônia e pelo Brasil são fundamentais”, pontuou Flávio Dino. Com o protocolo de intenções, o Maranhão se compromete a convergir esforços para reduzir e neutralizar a emissão de gases e a fomentar o desenvolvimento sustentável em seu território.

O governador citou os eixos do Plano de Recuperação Verde (PRV) articulados com o freio ao desmatamento ilegal e regeneração ambiental, projetos de produção sustentável, tecnologia verde e capacitação e investimentos em tecnologia verde. “O Maranhão participa deste esforço, assim como, nesse instante, manifesto em nome do nosso estado, o comprometimento, adesão e participação com a iniciativa Race to Zero. Acreditamos que essas iniciativas da sociedade civil, empresários e diferentes governos, são muito valiosas para mobilizar o planeta à aproximação entre os compromissos e a prática”, frisou.

Flávio Dino ressaltou que o Maranhão possui o Projeto de Lei estruturando, em âmbito estadual, o sistema jurisdicional Rede Mais. O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa e pretende mensurar resultados de redução de emissão de gases do efeito estufa, derivada do desmatamento e degradação florestal. “A iniciativa Race to Zero é muito valiosa e conta com a adesão entusiasmada do Governo do Maranhão”, enfatizou.

Na avaliação do presidente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), Alok Sharma, “a corrida pela emissão zero de carbono deve ser uma demonstração de importância dos estados, municípios e empresas. A possibilidade de zerar as emissões é real e todos aqui demonstraram isso hoje, mostraram como podemos atingir esse objetivo-chave para o planeta”.

O Race to Zero é uma campanha global para reunir lideranças com objetivo de alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, o que deverá limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau. A meta será alcançada por meio da intensificação de ações de descarbonização, da atração de investimentos para negócios sustentáveis e para a criação de empregos verdes. Desta maneira, será possível viabilizar um cenário de desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável. Atualmente, cerca de 30 diferentes regiões no mundo participam da campanha.